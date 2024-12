Cote d'Ivoire: Voeux des Ivoiriens pour 2025 - Paix et solutions face à la vie chère

En Côte d'Ivoire, les habitants vivent les derniers instants de l'année 2024. Nombreux sont ceux qui espèrent la paix pour l'année à venir, particulièrement en vue des élections présidentielles, mais aussi une amélioration de leurs conditions de vie.

Au marché d'Adjamé, situé en plein coeur d'Abidjan, les Ivoiriens se précipitent pour faire leurs courses en prévision des fêtes de fin d'année. Les étals débordent de produits, tandis que chacun se hâte de faire ses achats pour ne rien manquer de la fête de Noël et du passage à la nouvelle année. Cependant, avec la cherté de la vie qui pèse lourdement sur leur quotidien, beaucoup souhaitent une amélioration des conditions de vie en 2025.

"En tant qu'Ivoirien, nous remarquons qu'il y a beaucoup de plaintes concernant le coût de la vie, notamment la cherté de la vie et l'augmentation du prix du transport. Il faut que des mesures nécessaires soient prises pour résoudre ce problème. La vie est devenue trop chère, et des solutions adéquates doivent être trouvées pour y remédier", propose Willy Hermane Boiseu, étudiant.

Pour Charles Koffi, agent commercial: "en Côte d'Ivoire, nos attentes concernent surtout le coût de la vie. Concrètement, j'espère que le gouvernement pensera à la population, car nous souffrons. Avec les difficultés quotidiennes que nous rencontrons, si le gouvernement pouvait nous aider dans des domaines comme le logement, le transport et la nourriture, ce serait vraiment apprécié."

La cherté de la vie n'est cependant pas le seul sujet d'inquiétude pour les Ivoiriens. L'année prochaine, le pays devra organiser de nouvelles élections pour élire un nouveau président. Une période qui, pour beaucoup, ne doit pas être marquée par la violence.

"L'année 2025, c'est l'année des élections. Il est vraiment crucial qu'il y ait de la paix. Nous ne voulons pas revivre ce qui s'est passé en 2010, avec tous les problèmes que cela a entraînés. Nous avons vu qu'une seule personne a pris la tête du pays. Pour ne pas entrer dans les détails, nous voulons vraiment la paix, qu'il n'y ait pas de morts durant cette élection, comme ce qui a été observé au Ghana", note Laurent Sidoine, enseignant.

Karel Koffi, téléconseillère en assurance, exprime les mêmes attentes.

"C'est un peu stressant, étant donné tout ce que nous avons vécu ces dernières années. Donc, je dois dire qu'on aborde les élections avec un certain stress, car on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Mais je me dis que tout ira bien et que les prochaines années seront différentes. On essaie de ne pas être pessimiste et de rester positifs, généralement ça passe bien", note la jeune femme.

En 2025, d'autres défis devront également être relevés, notamment en matière d'infrastructures. Plusieurs projets sont actuellement en cours dans la ville d'Abidjan et dans le reste du pays. Parmi ces projets figurent la construction d'un métro et la mise en place d'un système de bus rapide de transit.