Tunisie: Noureddine Raouafi - Le scientifique tunisien qui mène une mission historique vers les secrets du soleil

Le scientifique tunisien Noureddine Raouafi dirige une mission historique pour explorer les secrets du soleil, en tant que responsable du projet de la sonde Parker Solar Probe de la NASA. Ce mardi soir, la sonde s'approchera du soleil comme jamais auparavant.

À cette occasion, la sonde Parker Solar Probe sera à seulement 6,2 millions de kilomètres du soleil, voyageant à une vitesse impressionnante de 700.000 kilomètres par heure. Cette mission de pionnier vise à percer les secrets du soleil, à étudier les tempêtes solaires et leur impact sur la Terre, comme l'a précisé l'ambassade des États-Unis en Tunisie dans un communiqué diffusé mardi soir sur sa page officielle Facebook.

En janvier 2024, Noureddine Raouafi et l'équipe du projet Parker Solar Probe ont été honorés par la NASA, en reconnaissance de leurs efforts pour amener la sonde spatiale à des distances inédites du soleil, pour avoir établi de nouveaux records et fait des découvertes solaires qui ont surpassé les attentes des concepteurs de la mission et des scientifiques.

Noureddine Raouafi est originaire de Tunisie. Il est chercheur en physique solaire au laboratoire de physique appliquée de l'Université Johns Hopkins, où il supervise le projet Parker Solar Probe de la NASA, lancé en 2018. Il est également membre de l'Union géophysique américaine, de la Société astronomique américaine (AAS) et du département de physique solaire de cette même société.

Les recherches du Dr Raouafi couvrent une large gamme de sujets liés au soleil et à l'enveloppe solaire, avec un accent particulier sur l'étude de la couronne solaire dynamique à travers l'analyse des observations spectrales et d'images, ainsi que sur les théories et la modélisation scientifique, comme l'indique son CV publié à l'Université Johns Hopkins.

Parmi ses contributions majeures figurent des domaines variés tels que les champs magnétiques solaires, l'analyse spectroscopique de la couronne solaire, les jets et explosions solaires, les éjections de masse coronale, les ondes de choc coronales, les vents solaires, les particules solaires actives, et la physique des comètes.

Il est à noter que le projet Parker Solar Probe est une recherche de grande envergure qui a permis à l'humanité de franchir des défis techniques et physiques, approfondissant ainsi notre compréhension des mystères du soleil et nous permettant de nous en rapprocher comme jamais auparavant.