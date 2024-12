Afrique de l'Est: L'Éthiopie et la Somalie réaffirment leur engagement à poursuivre leurs efforts en faveur d'un développement et d'une paix partagés

<strong>Addis Ababa — Le ministre d'État somalien aux affaires étrangères et à la coopération internationale, Ali Omar, a souligné la poursuite des efforts de collaboration entre l'Éthiopie et la Somalie en vue d'un développement et d'une paix partagés.

Cette réaffirmation intervient alors qu'une délégation somalienne de haut niveau achève une visite de travail en Éthiopie, axée sur le renforcement des relations bilatérales dans le sillage de l'accord d'Ankara.

Le ministre d'État éthiopien des affaires étrangères, l'ambassadeur Misganu Arga, a réitéré l'engagement inébranlable de l'Éthiopie à mettre pleinement en oeuvre la déclaration d'Ankara.

Une délégation somalienne, conduite par le ministre d'État Ali Omar, a entamé des discussions avec l'ambassadeur Misganu Arga, marquant la première visite de ce type depuis la signature de l'accord d'Ankara. Les discussions ont porté sur les mécanismes permettant de traduire l'accord en progrès tangibles.

Le ministre d'État Omar a qualifié les discussions avec l'ambassadeur Misganu de "fructueuses", soulignant l'importance de cette première visite après l'accord d'Ankara, déclarant : "...il est temps maintenant de regarder vers l'avant et non vers l'arrière pour surmonter ces questions historiques et aller de l'avant."

Il a également évoqué le potentiel d'une coopération économique mutuellement bénéfique : "Je pense que la Somalie a la plus longue zone côtière et que l'Éthiopie a le plus grand marché. Je pense que la Somalie est et sera toujours disposée à avoir un accès commercial à l'Éthiopie à tout moment et partout où elle le souhaite."

M. Omar a également souligné l'importance d'un engagement direct entre les deux nations : "Pour l'instant, je pense que nous avons créé les conditions nécessaires pour travailler ensemble, directement, sans qu'une tierce partie ne joue le rôle de médiateur. Et nous espérons continuer dans cette voie, car c'est nous qui bénéficierons le plus d'une Somalie et d'une Éthiopie stables".

Il a par ailleurs confirmé que les détails spécifiques concernant l'accès commercial seraient abordés lors des prochaines réunions techniques, en déclarant que "ces questions seront discutées lors de la prochaine réunion de février".

L'ambassadeur Misganu a partagé le sentiment d'un dialogue constructif et d'une collaboration future, affirmant l'engagement de l'Éthiopie à poursuivre sa collaboration avec le gouvernement somalien.

Il a ajouté : "Nous devons oeuvrer à la prospérité, à l'intégration régionale, par le biais de la coopération économique et du partenariat. La discussion a donc été très constructive et nous sommes convenus de poursuivre ce dialogue de manière constructive à l'avenir".

Il a également annoncé la tenue prochaine de réunions de haut niveau : "Dans un avenir très proche, nous aurons à nouveau une série de réunions pour développer nos relations bilatérales.

Le ministre d'État Misganu a également souligné les préoccupations communes des deux nations en matière de sécurité, réitérant l'engagement de l'Éthiopie à collaborer dans la lutte contre le terrorisme, en particulier la menace posée par Al-Shabaab.

Il a affirmé que "l'Éthiopie continuera à travailler en collaboration avec le gouvernement somalien pour lutter contre Al-Shabaab. Il s'agit d'un défi sécuritaire commun pour la région".

Les deux parties ont qualifié les discussions de productives et fondées sur la compréhension mutuelle, l'Éthiopie réaffirmant sa volonté de favoriser l'intégration économique régionale et une coopération solide.