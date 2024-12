Ethiopie: Le ministère de la paix et l'église orthodoxe éthiopienne Tewahdo réaffirment leur engagement à promouvoir conjointement la paix

<strong>Addis Ababa — Le ministère de la paix et l'église orthodoxe éthiopienne Tewahdo ont annoncé qu'ils allaient travailler ensemble sur des activités nationales de construction de la paix dans le pays.

Le ministère de la paix et l'église orthodoxe éthiopienne Tewahedo ont organisé aujourd'hui une rencontre.

À cette occasion, le ministre de la paix, Mohammed Idris, et le patriarche de l'Église orthodoxe Tewahedo d'Éthiopie, Abune Mathias, ont discuté des moyens de renforcer les efforts de construction de la paix en cours dans le pays.

Le saint patriarche a confirmé que l'Église travaillera plus diligemment et plus étroitement que jamais avec le gouvernement sur les activités de construction de la paix.

Le patriarche a également exprimé son appréciation et son respect pour la venue du ministre au Patriarcat pour faire connaissance et discuter.

Le ministre, pour sa part, a appelé l'Église à prier pour la paix nationale afin de renforcer les efforts de construction de la paix et de relever les défis existants, en s'appuyant sur l'expérience étendue et bien établie de l'Église en matière de construction de la paix et de l'État.

Il a en outre confirmé que le gouvernement prendrait tout le prix pour les efforts de construction de la paix, promettant que son ministère s'engageait à travailler en coopération et en soutien avec tous les chefs religieux et les institutions.