Tunisie: IA - L'avènement d'un assistant mobile intelligent et sécurisé

La révolution de l'intelligence artificielle (IA) mobile a franchi une nouvelle étape avec le lancement du programme bêta One UI 7, marquant ainsi l'avènement d'un système d'exploitation intégré à l'IA. Ce système offre aux utilisateurs une personnalisation inédite, rendant l'expérience mobile plus intuitive et adaptée aux besoins individuels. Les smartphones Galaxy sont désormais capables de comprendre et d'anticiper les actions des utilisateurs, facilitant leur quotidien tout en leur permettant de se concentrer sur ce qui compte le plus.

Le programme One UI 7 reflète l'engagement de Galaxy à allier innovation et protection de la vie privée. Depuis le lancement du premier téléphone à intelligence artificielle, la marque a mis en place une approche de personnalisation qui n'entraîne aucun compromis en matière de confidentialité des données. Les informations personnelles des utilisateurs sont sécurisées, grâce à des technologies avancées comme le Personal Data Engine, un moteur de protection de la vie privée garantissant la sécurité des données sur l'appareil et entre les applications.

Les données sensibles sont cryptées et stockées dans un espace protégé, géré par Knox Vault, la même plateforme utilisée pour sécuriser les informations les plus sensibles du smartphone. En complément, la cryptographie post-quantique renforce cette sécurité face aux nouvelles menaces posées par l'informatique quantique.

Une des innovations majeures de One UI 7 est la Now Bar, qui redéfinit la personnalisation en intégrant les actions quotidiennes et les applications fréquemment utilisées directement sur l'écran de verrouillage. Cet outil permet aux utilisateurs de gérer leurs divertissements, de suivre leurs séances d'entraînement, de recevoir des indications pour leurs rendez-vous, et même de s'exprimer dans plusieurs langues.

La Now Bar ouvre également la voie à des expériences plus riches et plus intelligentes, permettant au téléphone de s'adapter encore davantage au mode de vie de l'utilisateur. Par exemple, avant un voyage, l'appareil peut suggérer une liste d'applications pratiques, alerter sur l'heure de départ pour l'aéroport, ou proposer une playlist de voyage. Pendant le séjour, il capture les moments importants et fournit des conseils personnalisés à chaque étape.

Avec ces avancées, Galaxy One UI 7 offre une personnalisation révolutionnaire tout en garantissant une protection totale de la vie privée, marquant ainsi un tournant dans l'expérience des smartphones intelligents.