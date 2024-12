Tunisie: Nouvelles variantes de la Covid-19 et virus saisonniers - L'alerte sanitaire des experts

La période hivernale, marquée par des vagues de froid, entraîne une augmentation des infections respiratoires liées à la propagation de virus, dont la grippe saisonnière et d'autres virus associés aux changements climatiques, tels que le rhinovirus. C'est ce qu'a indiqué le professeur Mahjoub Al-Aouni, spécialiste en virologie, appelant à une vigilance accrue et à l'adoption de mesures préventives face à ces maladies respiratoires.

Dans une déclaration accordée à l'Agence TAP, le professeur a souligné que cette période coïncide également avec l'apparition et la propagation de nouvelles variantes du virus SARS-CoV-2, notamment la variante « XE-C », qui se distingue par sa rapidité de propagation tout en étant moins grave que les précédentes variantes. Il a précisé que bien qu'elle présente un faible risque, elle ne possède pas les caractéristiques d'une pandémie.

Cette variante a fait son apparition en Allemagne au mois de juin dernier, avant de se propager dans d'autres pays européens et aux États-Unis. Le professeur Al-Aouni a confirmé que cette nouvelle souche de la Covid-19 se propage rapidement, mais reste moins dangereuse par rapport aux précédentes. Toutefois, elle pourrait représenter un danger accru pour les populations vulnérables, telles que les personnes âgées, les malades chroniques et les individus immunodéprimés.

Face à la situation, le ministère de la Santé a rappelé, dimanche dernier, l'importance de suivre certaines recommandations pour se protéger des infections respiratoires. Ces mesures incluent un lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon, notamment après toussements ou éternuements, ainsi qu'une ventilation régulière des espaces fermés. Il est également conseillé d'éviter les lieux clos et surpeuplés, de boire régulièrement de l'eau et de se couvrir le nez et la bouche lorsqu'on passe d'un environnement fermé à un espace ouvert.

En cas d'apparition de symptômes tels que fièvre, toux, maux de tête, douleurs articulaires et musculaires, mal de gorge ou nez qui coule, le ministère recommande de rester à domicile, de boire beaucoup de liquides et de se laver régulièrement le nez. Il est aussi essentiel de consulter un médecin et de veiller à utiliser un mouchoir jetable en cas de toux ou d'éternuement, pour éviter toute contamination. En l'absence de mouchoir, il est conseillé de tousser ou d'éternuer dans le coude.

Enfin, le ministère a rappelé l'importance de la vaccination contre la grippe, disponible actuellement dans les centres de santé les plus proches, afin de limiter la propagation des infections respiratoires.