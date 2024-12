Tunisie: Identité digitale sur mobile - Accéder aux services dématérialisés

L'identité digitale mobile est bien plus qu'une simple solution technique. Bien que son adoption ne soit pas toujours obligatoire, un bon nombre d'entreprises publiques et privées intègre de plus en plus cette option dans leurs services en ligne. À l'avenir, son absence pourrait limiter l'accès aux démarches administratives numériques.

Les identités digitales mobiles, ou encore les identités numériques (ID), révolutionnent la manière dont les citoyens interagissent en ligne avec les gouvernements, les entreprises et les prestataires de services à travers le monde. Les pays qui n'ont pas encore adopté cette technologie essentielle peinent à développer pleinement le domaine de l'e-gouvernance. Le véritable défi pour toutes les nations réside dans la gestion efficace de milliers de démarches administratives pour des millions de bénéficiaires via divers canaux de service.

Dans ce contexte, Nizar Ben Néji, expert en transformation digitale et ancien ministre des Technologies de la Communication (2021-2024), nous a expliqué qu'avec l'augmentation des volumes de transactions, le canal numérique, disponible 24h sur 24h et 7j sur 7j, est devenu une priorité pour les gouvernements. L'ID Mobile joue un rôle clé dans cette transition vers le digital en simplifiant les démarches administratives et en rendant les services électroniques accessibles à tous, indépendamment du niveau de compétence numérique des citoyens.

De nombreux pays ont doté leurs citoyens et résidents d'identités numériques leur permettant d'accéder à des milliers de services en ligne. Parmi les exemples notables : Singapour avec le « SingPass 2003 », les Pays-Bas avec le « DigID 2004 », l'Estonie avec le « Mobile-ID 2007 » et le « Smart-ID 2017 », le Danemark avec le « NemID 2010 », remplacé par le « MitID 2023 », l'Italie avec le « Spid 2016 ».

Des pays comme le Koweït avec « Hawyti 2020 », la Tunisie par « E-Houwiya 2022 », la Jordanie avec « Sanad 2022 » ou encore la Mauritanie avec « Houwiyeti 2023 » ont également rejoint ce mouvement. Ces initiatives illustrent une croissance rapide, portée par les avancées technologiques, la simplification des services et la numérisation croissante de l'économie.

L'authentification avancée grâce à l'ID Mobile

Ben Néji a révélé que l'ID Mobile permet aux citoyens de prouver leur identité numérique pour : accéder aux services dématérialisés, obtenir des documents officiels en ligne, signer des contrats électroniques et effectuer des transactions bancaires et financières. « Ces identités numériques offrent une méthode d'authentification sécurisée et pratique, adaptée à la montée en puissance des démarches en ligne. Leur mise en place repose sur une vérification rigoureuse (KYC : Know Your Customer) et des protocoles de sécurité avancés, tels que l'authentification multi-facteurs (MFA).

L'ID Mobile simplifie la vie des utilisateurs grâce à son caractère universel et unique (SSO : Single Sign-On), éliminant ainsi la nécessité de mémoriser plusieurs identifiants ou de partager des informations répétitives lors de la création de comptes en ligne », a-t-il fait savoir. Il a également expliqué que l'identité digitale mobile est bien plus qu'une simple solution technique : c'est une identification électronique reconnue par l'État et juridiquement équivalente à une identification en face-à-face. Bien que son adoption ne soit pas toujours obligatoire, les entreprises publiques et privéesl'intègrent de plus en plus dans leurs services en ligne.

À l'avenir, son absence pourrait limiter l'accès aux démarches administratives numériques. « L'ID Mobile permet également d'apposer une signature électronique qualifiée sur des documents officiels tels que les contrats, les accusés de réception, ainsi que les actes de procuration. Dans certains pays, comme la Finlande, il est même possible de déléguer numériquement des démarches à une autre personne via une procuration électronique sécurisée, pour une durée déterminée.

L'ID Mobile a permis aux pays pionniers de transcender les limites temporelles et spatiales des démarches administratives. Aujourd'hui, des centaines de millions de transactions numériques, autrefois longues et contraignantes, sont effectuées en quelques minutes. Cependant, pour garantir son succès, l'ID Mobile doit rapidement atteindre une masse critique d'utilisateurs. Il est également crucial d'harmoniser les systèmes à l'échelle internationale afin de créer une identité numérique transfrontalière et interopérable », a conclu Nizar Ben Néji.