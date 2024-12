Tunisie: L'EST a eu des moments forts et d'autres faibles - Quand le physique lâche...

Au-delà du résultat du derby, trois joueurs ont vu leur physique lâcher et ont dû quitter le terrain pour cause de blessure. Il s'agit de Rodrigues, Maacha et Tougaï. Quant à Belaïli, il est sorti à cause de la fatigue.

L'infirmerie ne risque pas de désemplir de sitôt à l'Espérance à cause d'une condition physique pas vraiment au point. Hormis Elias Mokwana qui a sauté le derby à cause d'une grippe qu'il a attrapée au cours de la semaine dernière, le physique a lâché dimanche soir pour bon nombre de joueurs qui ont dû quitter le terrain en cours de jeu. Il y a eu, d'abord, Rodrigo Rodrigues remplacé après seulement 13 minutes de jeu. Puis, c'était au tour d'un autre avant, Koussay Maâcha, de quitter le terrain pour cause de blessure, remplacé par Youssef Abdelli à la 37'.

Des changements forcés, mais bien utiles...

Ces deux changements forcés se sont avérés bien utiles. En effet, tout au long des minutes qu'ils ont jouées, Rodrigues et Maâcha étaient bien loin de leur niveau habituel, même si le premier s'est évertué à apporter de la plus-value. En s'efforçant de vouloir jouer à son niveau, Rodrigues s'est blessé. En somme, il n'a pas vraiment été utile à l'équipe à cause d'un physique pas vraiment au top. C'est aussi le cas de Koussay Maâcha.

Des changements forcés, certes, mais qui ont été bien utiles au moment où l'équipe était menée au score. Le revenant Yan Sasse, qui a fait son entrée à la place de Rodrigues alors qu'il devait faire son apparition en deuxième mi-temps, a débloqué la situation à la faveur d'un exploit individuel. Servi dans le dos des défenseurs, il a accéléré avant d'adresser un tir cadré à ras de terre, pour égaliser à six minutes de la fin de la période initiale.

Il faut dire aussi que Youssef Abdelli, même s'il est encore loin des prouesses pour lesquelles il a été recruté, a livré une meilleure prestation que Maâcha. A défaut de mettre la balle dans la cage, il a fait l'effort de peser par moments sur la défense clubiste. Et c'est déjà quelque chose, mais c'était insuffisant pour un attaquant qui cherche toujours une place de choix dans le dispositif de jeu de l'Espérance.

Tougaï : la rage de vaincre a ses limites

Il aurait dû quitter le terrain tout juste après Rodrigues après un contact avec Garreb, mais il a tenu bon et a doublé la mise d'une jolie reprise de la tête quand il est monté plus haut que tout le monde pour un second but. Sauf que la rage de vaincre a ses limites et Mohamed Amine Tougaï a eu le gros mérite de tenir pendant 72 minutes avant de le payer de sa santé puisqu'il a dû quitter le terrain (sensation de vertige).

Un autre joueur a lâché physiquement lors du derby. Il s'agit de Youssef Belaïli qui a quitté le terrain en même temps que Tougaï et qui a cherché un carton jaune gratuit en traînant les pieds au moment de sortir. Un troisième avertissement suspensif qui lui coûtera le déplacement demain à Gafsa. Ceci dit, on critique Laurentiu Reghecampf d'avoir fait sortir Belaïli, alors qu'il sait mieux que quiconque que son joueur est fatigué et qu'il l'a exploité plus qu'il ne faut.

Le technicien roumain ne peut, d'ailleurs, qu'exprimer des regrets après le coup de sifflet final : "C'est bien dommage qu'on perde deux points sur deux corners, et en plus de cela, on perd Belaïli, Tougaï et Rodrigues.", a déclaré le coach "sang et or" lors de la conférence de presse d'après-match. Laurentiu Reghecampf ne peut que regretter les moments faibles de son équipe en deuxième mi-temps.

Car si on peut comprendre ses choix forcés, on ne peut tolérer à ses joueurs leur baisse de régime en deuxième mi-temps qui, en subissant de plein fouet le pressing mené par les Clubistes, ont encaissé logiquement le but de l'égalisation. Et pour ne pas trop blâmer les joueurs, il faut reconnaître que leur condition physique précaire a minimisé l'intensité de leur rendement. Cela dit, le préparateur physique, Léo Djaoui, a, à coup sûr, du pain sur la planche.