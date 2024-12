Tunisie: Nabeul / 37e édition du festival international Népaolis du théâtre pour enfants - Le quatrième Art fait son carnaval !

Du 22 au 29 décembre, les aficionados et les amateurs de théâtre pour enfants auront rendez-vous à Nabeul et à Yasmine-Hammamet avec 50 spectacles nationaux et internationaux ainsi que plusieurs ateliers et conférences programmés dans le cadre de la 37e session du Festival international Néapolis du théâtre pour enfants.

Dans une ambiance festive et bon enfant, les habitants de la Cité des Potiers ont vécu dimanche au rythme du carnaval qui a donné le coup d'envoi de la 37e édition du Festival international Néapolis du théâtre pour enfants.

La parade a débuté vers 14:30 devant la Foire internationale de Nabeul par un grand défilé réunissant autour des délégations étrangères participant au festival (Russie, Algérie, etc.) ainsi que la mythique troupe « Essaf » des baroudeurs de Nabeul, un groupe de «stambali» (culte afro-tunisien de possession, dont les officiants sont des descendants d'anciens esclaves noirs de l'Afrique subsaharienne, Ndlr), un collectif de majorettes et un groupe de jeunes percussionnistes, baptisé «Tempo», et une pléiade de marionnettes géantes, ainsi qu'une troupe de chant liturgique, dite «soulamiya», pour une édition placée sous le signe de l'urgence et de l'espoir : «Sauver la Terre», un thème qui résonne comme un appel à l'action, une ode à la préservation de notre planète à travers l'art et l'imaginaire enfantin.

«Éducation environnementale, dimension écologique»

«Pour cette 73e édition, le festival met l'accent sur l'éducation environnementale et la dimension écologique», déclare le coordinateur général du festival, Atef Hajri. «D'ailleurs, on a programmé un atelier spécial pour permettre aux enfants d'apprendre à fabriquer des marionnettes et des poupées en utilisant des matériaux recyclés», ajoute-t-il. Après avoir déambulé sous un ciel menaçant et un soleil bien timide, les carnavalistes, les groupes animant le défilé et les intermittents du spectacle sont passés à côté de l'inoxydable Jarre de Nabeul, en empruntant toujours l'avenue Habib-Bourguiba, pour bifurquer par la suite sur l'avenue Hédi-Chaker afin de rejoindre l'indémodable maison de la culture de Nabeul.

Outre le volet environnemental, les organisateurs ont planifié pour le 24 décembre, à l'hôtel Khayam Garden, à Nabeul, trois conférences «traitant des changements climatiques et de leur impact sur le littoral tunisien, notamment à Nabeul (une ville qui a vu le rivage de sa plage se réduire comme peau de chagrin, Ndlr) , ainsi que des méthodologies du théâtre écologique», ainsi qu'une conférence palestinienne intitulée «Le théâtre scolaire : entre passé et présent».

La culture numérique au service du théâtre de miniature et les ombres chinoises

«Le festival accorde aussi beaucoup d'importance à la culture numérique et l'impact de la technologie à travers des ateliers de formation ciblant les arts du théâtre miniature, les ombres chinoises et la fabrication de masques», souligne Atef Hajri.

Au programme, cette année, environ 50 spectacles théâtraux -- «indoor» (en salles) et «outdoor» (entre spectacles de cirque et pièces de théâtre de rue) avec la participation de troupes provenant de 14 pays : Algérie, Bahreïn, Belgique, Chine, Egypte, Espagne, France, Hongrie, Indonésie, Irak, Maroc, Palestine, Russie et Tunisie. En plus des spectacles programmés à Yasmine-Hammamet, Bizerte, Kairouan et Sfax, trois espaces accueilleront le festival à Nabeul : la maison de la culture, le Néapolis Center et le centre culturel privé «Dar Jeelen», dont un programme dédié à l'art des contes sera également organisé dans ce dernier du 23 au 28 décembre, apportant une touche patrimoniale à l'événement. Toujours selon M. Hajri, les spectacles englobent diverses formes artistiques : théâtre narratif, théâtre de marionnettes, théâtre de rue et théâtre lyrique pour enfants.

«Parmi les moments phares de cette 37e édition, on est fiers de programmer la première représentation en Tunisie de la pièce «Barbie la Belle» en provenance de la Fédération de Russie, prévue le 25 décembre à la salle Hannibal de Yasmine-Hammamet», conclut le coordinateur général du festival.

Ça promet.