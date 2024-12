Tunisie: CA / Quand Bettoni opte pour le pressing - Des progrès tactiques

Le Club Africain a fait plus que jeu égal avec l'Espérance, il a exprimé sa personnalité, celle d'un concurrent qui ne se cache pas, qui attaque la rencontre pied au plancher, accule, et apporte des solutions à la récupération de la balle. Cela en dépit de certains passages à vide.

Ce derby aura donc tenu toutes ses promesses, mais en dépit du nul arraché à dix minutes de la fin, les Clubistes peuvent tout de même avoir des regrets après avoir pourtant mené au score en début de partie. Dans un grand format explosif sur et en dehors du terrain, le CA a au final réussi à éviter sa 2e défaite de la saison, même si volet dispositif et dispositions, le onze de Bettoni a fait plus que jeu égal avec l'EST, prenant les «Sang et Or» à la gorge dès le coup d'envoi, pressant haut et exerçant en situation de repli un pressing afin de transformer immédiatement une situation défensive en offensive. Bref, tactiquement, Bettoni a bien joué le coup, mais son équipe a, cependant, été piégée sur un hors-jeu déjoué sur le couloir droit par Sasse, la même situation que l'année dernière.

Dimanche, en point d'orgue d'un scénario de folie, le CA a su s'armer de cohésion et de sérénité pour égaliser. Ce CA-là s'est donc quelque peu rebellé, refusant la défaite. Un club à l'identité forte en attendant d'enfin disposer d'un style de jeu, davantage d'automatismes et de percussion pour gagner quand le match le permet. Face au tenant, David Bettoni a aligné d'entrée Kinzumbi préféré à Srarfi sur le couloir droit, Garreb en pointe et titularisé aux dépens de Hamdi Laâbidi gardé en réserve et Khadhraoui sur l'aile gauche, sachant qu'Ait Malek était forfait. En défense, en vue de blinder le dernier rideau, outre Didof, Bouabid a complété l'arrière-garde avec Ali Youssef et Ben Abda, alors qu'au coeur du jeu, Sghaier, Khélil et Zemzmi avaient pour consignes de jouer quelque peu regroupés.

Pressing coordonné

Contre le tenant, côté CA, une certaine activité débordante fut largement au rendez-vous avec notamment plus d'une première demi-heure d'une bonne intensité. Parfaitement entré dans son match, le CA a d'emblée montré par un pressing haut et des gestes défensifs impeccables avec des retours défensifs supersoniques d'Ahmed Khélil, Sghaier, Zemzmi et les autres. En début de rencontre, si l'on attendait que la première mèche clubiste soit allumée par Garreb, Khadhraoui ou Kinzumbi, c'est l'international libyen Ali Youssef qui a enfilé la tunique de détonateur, lançant une partie qui s'est emballée par la suite. Une tête placée dans un trou de souris pour tromper toute une défense figée.

De quoi éteindre net l'ambiance de Radès, comme si le ballon avait actionné un interrupteur dans les buts de l'EST. Par la suite, ce que l'on retiendra chez les Clubistes, c'est cette volonté, consignes obligent, de continuer à appliquer à la lettre leur organisation de jeu en anticipant les sorties de ballons adverses et en persévérant dans le pressing de zone. Pour le CA, lors du premier half, si l'impensable s'est produit avec cette chevauchée gagnante de Sasse, puis cette tête rageuse de Tougai, alors que les 45 premières minutes touchaient à la fin, au final, après-coup, c'est un nul forcé obtenu par les Clubistes, alors que l'Espérance semblait tenir sa victoire.

D'ailleurs, après l'égalisation de Bouabid, porté par un Radès en ébullition, l'EST a poussé, mais le CA a tenu ce résultat jusqu'au bout, fort d'un bloc compact, d'efforts collectifs inlassables et d'une bonne occupation du terrain.

Quand on voit la physionomie du match, il pouvait même espérer mieux. Peu importe cependant, le CA a fait plus que jeu égal, il a exprimé sa personnalité, celle d'un concurrent qui ne se cache pas, qui attaque la rencontre pied au plancher, qui donne du mouvement, qui apporte de la vitesse. Bref, tout ce qui lui a manqué au Bardo face au ST... De bon augure pour la suite, même si Bettoni aurait pu engranger les trois points.