Libye: Le HCR intensifie sa réponse aux réfugiés soudanais arrivant en Libye alors que les besoins humanitaires augmentent

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) appelle plus de financement pour répondre aux besoins croissants des réfugiés soudanais arrivant en Libye, alors que leur nombre augmente et que les températures se rafraîchissent.

Depuis le début de l'année, le nombre de réfugiés soudanais en quête de sécurité en Libye a doublé, avec environ 400 arrivées par jour dans le pays.

La crise soudanaise a provoqué des déplacements à grande échelle dans toute la région, avec 8,4 millions de personnes déplacées à l'intérieur du Soudan et 3,1 millions de réfugiés soudanais dans les pays voisins, dont environ 210.000 en Libye.

« Les réfugiés en Libye ont enduré d'immenses difficultés au cours de leur périple », a déclaré dans un communiqué Aseer Al-Madaien, la Représentante du HCR en Libye. « Alors que nous entrons dans une nouvelle année, nous devons agir rapidement pour éviter de nouvelles souffrances et protéger des vies ».

Des conditions particulièrement difficiles

Les réfugiés et les communautés d'accueil des régions reculées comme Alkufra sont confrontés à des conditions particulièrement difficiles. Les prix des denrées alimentaires dans l'Alkufra sont supérieurs de 19 % à la moyenne nationale en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement, de l'augmentation de la demande et des pénuries de carburant, le tout aggravé par la guerre en cours au Soudan.

L'augmentation du coût de la vie vient s'ajouter aux difficultés, de nombreux réfugiés s'efforçant de survivre dans des conditions de vie inférieures aux normes. Une assistance urgente est nécessaire, notamment des couvertures, des vêtements chauds et des matériaux renforcés pour les abris, afin d'aider les réfugiés à passer l'hiver.

Le HCR est présent à Alkufra, le principal point d'entrée depuis le Soudan, où il fournit une aide vitale aux réfugiés, en soutien aux autorités locales et aux communautés d'accueil. Il s'agit notamment de renforcer l'accès aux soins de santé, d'améliorer les conditions de vie grâce à la distribution de matériel de secours et de renforcer l'accès aux documents fournis par les autorités locales afin d'améliorer la liberté de mouvement et la protection.

Le HCR en quête de 22 millions de dollars américain

Quelque 60 000 réfugiés ont reçu des articles de première nécessité, notamment des matelas, des couvertures, des ustensiles de cuisine, des lampes solaires et des kits d'hygiène personnelle.

« Outre l'engagement des autorités et des communautés libyennes à soutenir les Soudanais fuyant le conflit, un soutien supplémentaire de la part de la communauté internationale est nécessaire pour renforcer l'accès à la nourriture, à l'eau potable, à la santé et à l'éducation », a affirmé Mme Al-Madaien.

Alors que de nouveaux réfugiés arrivent chaque jour du Soudan et que les ressources sont surchargées, le HCR appelle la communauté internationale à apporter un soutien crucial aux efforts humanitaires de la Libye pour venir en aide aux réfugiés soudanais. Ce soutien sera essentiel pour étendre les activités à travers la Libye, en particulier le soutien aux centres de santé à Alkufra, l'amélioration des conditions de vie et l'assistance pour répondre aux besoins des réfugiés les plus à risque.

Le HCR dirige la réponse inter-agences à la crise soudanaise en Libye. Dans le cadre de cette réponse, le HCR recherche 22 millions de dollars américain pour répondre aux besoins estimés de 450.000 réfugiés et communautés d'accueil d'ici la fin de l'année 2025.

La communauté internationale sous-estime la gravité de la crise soudanaise

Selon le HCR, la situation sécuritaire au Soudan reste très volatile, des affrontements importants ayant été signalés dans plusieurs États, notamment à Khartoum, au Darfour Nord, à Al Jazirah, à Sennar, au Nil Blanc, au Kordofan Nord et au Nil Bleu. Ces affrontements ont fait des victimes civiles, endommagé les infrastructures et provoqué de nombreux déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan.

Vingt mois après le début de la guerre civile au Soudan, le HCR a prévenu que la communauté internationale sous-estimait la gravité de la crise.

Le conflit a déplacé 12 millions de personnes, dont 3,2 millions de réfugiés et plus de 8,6 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Malgré un appel de fonds de 1,5 milliard de dollars pour 2024, seuls 30 % ont été obtenus, ce qui laisse des besoins humanitaires urgents non satisfaits.

Les déplacements s'étendent au-delà des pays voisins, des milliers de personnes atteignant l'Ouganda et la Libye. Le HCR a appelé à une action internationale immédiate pour faire face à l'escalade de la situation.