Togo: Une croissance soutenue et une inflation maîtrisée

Faure Gnassingbé a reçu le 23 décembre Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

La rencontre a été l'occasion d'échanger sur la situation économique, monétaire et financière au sein de l'Union Monétaire Ouest-Africaine (UMOA) ainsi que sur les perspectives de croissance dans la région.

Le Gouverneur s'est félicité de la bonne dynamique économique enregistrée dans la région ouest-africaine.

'Dans la région, nous avons une croissance soutenue, la plus forte sur le continent. Le taux d'inflation est également à la baisse, et les différentes mesures prises par les pays membres ont permis de juguler l'inflation et d'évoluer vers des niveaux conformes à nos objectifs. Il y a donc de très belles perspectives sur 2025 et 2026 », a déclaré M. Brou.

Il a salué les orientations stratégiques du président togolais qui visent à renforcer la stabilité monétaire et à soutenir une croissance durable dans les pays membres de l'UMOA.

Jean-Claude Kassi Brou a particulièrement salué les efforts du Togo pour réduire l'inflation et maintenir une gestion économique rigoureuse. Grâce à une série de réformes économiques et financières, le pays s'est distingué comme un acteur clé dans la consolidation de la stabilité monétaire régionale.

Les échanges ont également porté sur les défis à relever pour maintenir le cap d'une croissance inclusive et résiliente dans un contexte mondial encore incertain. Les perspectives pour 2025 et 2026 s'annoncent néanmoins encourageantes, avec des initiatives stratégiques en matière de financement de l'économie, de renforcement des infrastructures et de diversification économique.

Faure Gnassingbé a réaffirmé son attachement à la stabilité monétaire et à une intégration économique régionale plus profonde.