Algérie: 17e FNTP - Le spectacle 'Avant théâtre' présenté en compétition

"Avant théâtre", un spectacle de théâtre épique basé sur les expressions chorégraphiques, a été présenté mardi à Alger en compétition officielle du 17e Festival national du théâtre professionnel (FNTP).

Produit par l'Association "Kartina" de Mostaganem, le spectacle est mis en scène par Saïd Zakaria sur un texte puisé de la pièce "Avant théâtre" du célèbre dramaturge algérien Ould Abderrahmane Kaki (1934-1995), écrite dans le contexte de la guerre de libération nationale.

Déclinée en trois actes: "le filet", "le voyage" et "la cabane", l'oeuvre de Kaki met en scène les souffrances vécues par le peuple algérien durant la colonisation, à travers un théâtre de l'absurde- sans trame narrative traditionnelle-, basé sur l'esthétique du jeu et l'interaction des éléments scéniques.

D'une durée de 98 mn, le spectacle, déroulé en trois actes (le voyage, le filet et la cabane), explore les "émotions complexes de l'individu dans ses quêtes et ses choix entre le bien et le mal et son attachement à l'amour et à la beauté".

Sans parole, les comédiens ont réussi à rendre un spectacle "sans trame" à travers des expressions chorégraphiques, conçues par Abdelouahab Tarek, et soutenues par une musique illustrative des plus "concluantes" de Mohamed Nazim Bennouh, qui a restitué les émotions des différents personnages et atmosphères des diverses situations.

A travers une succession de tableaux musicaux, soutenus par une bande son diffusée en off, l'orchestre sur scène, a accompagné avec succès les différentes situations rendues dans le spectacle.

La scénographie, oeuvre de Said Yacine, a consisté notamment en une mise en scène "savante", soutenue par l'interaction des différents éléments scéniques et un éclairage vif et feutré, "judicieusement" agencé de manière à contribuer à habiller les personnages dans leurs différents caractères et traits singuliers.

"Monter un spectacle, basé sur une pièce sans trame narrative (Avant théâtre) d'Abderrahmane Kaki, était une épreuve difficile pour une troupe amatrice qui manque de moyens", admet le metteur en scène, en saluant les efforts des comédiens, chorégraphe, scénographe et musiciens qui ont contribué à la réussite de ce spectacle.

Ouvert vendredi, le 17e FNTP se poursuit jusqu'au 30 décembre avec 19 spectacles en compétition, en plus des spectacles programmés hors compétition à la salle Hadj-Omar (TNA), au Théâtre municipal d'Alger-centre et à la Place Mohamed-Touri.