Ile Maurice: Quand Anthony Blinken tente de faire fléchir Navin Ramgoolam

Négociations de dernière heure avant que l'administration Biden ne cède la place à celle de Donald Trump le 20 janvier 2025 (qu'on appelle Inauguration Day). Lundi soir, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui sera remplacé par Marco Rubio dans la nouvelle administration US, s'est entretenu au téléphone durant une trentaine de minutes avec le Premier ministre, Navin Ramgoolam.

Les discussions ont tourné autour des conditions attachées dans l'accord entre la Grande-Bretagne et Maurice sur les Chagos, mais plus précisément sur Diego Garcia. Ramgoolam a expliqué à Blinken pourquoi il fallait revoir certaines conditions de l'accord entériné par le précédent gouvernement Jugnauth. Blinken a été très réceptif et a plaidé pour une concrétisation rapide de l'accord. Dans le camp de Maurice, l'on fait ressortir que la balle est désormais entre les mains des Britanniques et de leur allié américain qui occupe la base militaire. «On sent que les Américains veulent finaliser l'accord avant le changement de régime entre Biden et Trump», avance une source proche du dossier Chagos.