Ile Maurice: Mains agiles, esprits créatifs et projets ambitieux

Pour que les fêtes de fin d'année se déroulent sans accroc, il faut une bonne dose d'agilité, de créativité et un soupçon d'ambition. Ajoutez-y la magie propre à cette période, et vous obtenez de magnifiques présents et souvenirs. C'est précisément l'objectif de ces personnes que nous avons rencontrées et qui nous ont ouvert les portes de leur univers féerique.

Darshan Seewoodharry : Le design au service de la créativité

Depuis cinq ans, Darshan Seewoodharry s'est fait un nom dans l'univers du design. Sa passion pour le dessin et la création l'a guidé dès son plus jeune âge. Après le secondaire, il a entamé des études à l'Institut Charles Telfair, mais a rapidement plongé dans le monde du design et de l'impression, poussé par l'envie de voir s'il pouvait en faire une carrière. «Même sans avoir terminé mes études, j'avais décidé de m'immerger dans cet univers créatif», confie-t-il.

Son premier projet marquant ? Des dessins imprimés sur des T-shirts pour la fête Maha Shivaratree. «J'ai d'abord réalisé un croquis à la main, que j'ai ensuite peaufiné sur ordinateur. De fil en aiguille, mes idées ont pris forme et les clients ont apprécié mon travail. Cela m'a encore plus motivé.»

Aujourd'hui, Darshan poursuit cette passion à travers sa page Facebook, D&S Fashion. Bien qu'il ne s'y consacre qu'à temps partiel, son engagement reste intact. «Dès que j'ai un moment libre, je me plonge dans cet art.» Pour lui, ses clients sont bien plus que de simples consommateurs : il les considère comme des amis. «Dès les premières minutes, j'installe une relation de confiance et de proximité. Je vais à leur rencontre pour bien comprendre ce qu'ils souhaitent. Ensuite, je développe des idées, réalise les dessins et les importe sur ordinateur. Je travaille ensuite les couleurs pour trouver celles qui conviennent le mieux. Si cela ne correspond pas à leurs attentes, je les informe et nous trouvons ensemble une solution satisfaisante.»

En cette période festive, Darshan croule sous les commandes, qui vont des T-shirts personnalisés aux mugs, en passant par des plumes décoratives et d'autres goodies uniques. «Les gens optent pour ces créations car elles leur permettent d'offrir des cadeaux vraiment uniques», explique-t-il. Même s'il est le principal créateur de ses oeuvres, Darshan peut compter sur le soutien de sa famille lors des périodes de forte demande. «Parfois, il y a tellement de commandes que ma famille vient m'aider.» Changer d'emploi ? Ce n'est pas à l'ordre du jour. «Je travaille déjà dans le monde du design, un domaine que j'aime profondément depuis l'enfance. Cette passion, je souhaite la transmettre à travers mes créations. Avec l'amour et la foi que je mets dans ce que je fais, rien ne me paraît difficile.»

Amreen Toorbuth : passionnée de chocolat et de pâtisserie

Amreen Toorbuth, fondatrice d'Ebony Chocolates sur Facebook, évolue dans un univers plus gourmand : celui des pâtisseries et des friandises. Pourtant, rien ne l'y prédestinait. «J'ai fait des études en biotechnologie, mais j'ai toujours aimé la cuisine. Après mon Higher School Certificate et mon Bachelor of Science, j'ai suivi des cours de cuisine à temps partiel, et commencé à tester des recettes pour mes amis et ma famille», raconte-t-elle.

À une époque où les opportunités en biotechnologie étaient limitées à Maurice, Amreen choisit de se consacrer à sa passion pour la cuisine. «Je me suis lancée. J'ai suivi une formation en Angleterre, où j'ai obtenu mon diplôme de Cordon Bleu, puis je suis partie aux États-Unis. J'ai même participé à des compétitions pour me perfectionner.» Elle commence par réaliser des gâteaux pour anniversaires, mariages et diverses occasions. Mais au fond d'elle, un autre rêve l'anime : créer des chocolats 100 % mauriciens. «Depuis l'année dernière, je me suis lancée dans ce projet, car il demande un investissement important. J'ai misé sur des saveurs locales comme le tamarin, la mandarine ou le fruit de la passion. J'ai remarqué que de tels chocolats n'existaient pas sur le marché local.»

Petit à petit, Amreen parvient à jongler entre ses deux passions. «Ce n'était pas facile au départ car il faut s'investir financièrement et personnellement. Mais je propose également des saveurs classiques. Les retours des clients sont très positifs : ils apprécient l'originalité de mes créations.» Pour le moment, ses chocolats sont uniquement disponibles sur commande, mais elle a de grandes ambitions. «Dès l'année prochaine, j'espère commercialiser mes produits à travers tout le pays. Mon rêve pour 2025 est de rendre mes chocolats accessibles partout. Je réfléchis aussi à des créations spécifiques pour des occasions comme la Saint-Valentin ou Pâques.» Animée par sa passion, la jeune femme reste motivée malgré les défis. «Quand on aime ce que l'on fait, on ne compte pas les efforts ni les coûts.»

Madvi Gooneshswaree Maghun : Engagée et fascinée par la culture

Depuis son enfance, Madvi Gooneshswaree Maghun est fascinée par le monde de la culture. De la danse à l'art floral et artisanal, elle trouve dans ces activités une véritable source de bonheur. «J'ai pratiqué la danse classique, le bollywoodien, la danse chinoise, et j'ai également appris la musique carnatique et le violon. Je me suis ensuite intéressée aux décorations florales pour les grands événements», confie-t-elle.

Inspirée par sa créativité, elle se lance également dans la décoration de bouteilles en verre et la peinture sur tissu. «C'est surtout pendant la pandémie de Covid-19 que cette aventure a commencé. Durant les trois premiers mois, confinée chez moi, j'ai décidé de transformer ce passe-temps en une véritable passion.» Grâce à Facebook, elle partage ses créations et reçoit rapidement des retours positifs de ses abonnés. Ces encouragements l'incitent à poursuivre, certains allant même jusqu'à lui commander des pièces uniques. «Il faut préciser que cela reste un passe-temps car je travaille déjà à plein temps. Parfois, en feuilletant mes albums où sont conservées mes oeuvres, je n'arrive pas à croire tout ce que j'ai accompli.»

À l'approche des fêtes, Madvi s'active à créer des peintures sur des sacs en jute qu'elle confectionne ellemême. Elle personnalise des bouteilles, des coussins, ainsi que des toiles et des canevas. Très attachée aux valeurs écologiques, elle donne une seconde vie à des objets destinés à être jetés, comme des rouleaux de papier toilette ou des bouteilles de champagne, particulièrement fréquents durant les célébrations. «J'enveloppe ces bouteilles de corde en jute, et les transforme avec passion et amour pour l'art.» Madvi est également une personne généreuse, qui trouve le temps de s'impliquer dans des oeuvres caritatives, notamment la Cancer Association of Mauritius. «L'art est une prière et fait partie intégrante de ma vie», conclut-elle.