Tunisie: Tourisme - Des chèques vacances pour faciliter l'accès aux Tunisiens...

Dans le cadre des préparatifs pour les vacances scolaires et universitaires, ainsi que les fêtes de fin d'année, le ministère du Tourisme a organisé aujourd'hui une séance de travail avec les fédérations professionnelles du secteur pour discuter de la mise en place de tarifs préférentiels destinés aux Tunisiens. L'objectif est de rendre le tourisme plus accessible tout en garantissant une qualité de service élevée.

Ce rendez-vous visait à élaborer des solutions concrètes pour encourager le tourisme intérieur et offrir aux Tunisiens des options attractives pour leurs prochaines vacances. Plusieurs initiatives ont été abordées, dont l'optimisation des services numériques et l'introduction de nouveaux dispositifs de financement pour rendre le tourisme plus accessible, notamment pour ceux disposant de moyens limités.

À cette occasion, Ahmed Bettaieb, Président de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV), a précisé que cette initiative a été mise en place en étroite collaboration avec le ministère du Tourisme. "Ce n'est pas une promotion, mais plutôt une opération visant à soutenir le marché touristique tunisien qui est un marché d'excellence, et nous avons à coeur de le préserver et de le renforcer", a-t-il souligné.

Le Président de la FTAV a également évoqué la transition numérique dans le secteur. "Nous sommes en train de travailler sur une plateforme numérique qui sera bientôt accessible à tous les Tunisiens. Cette démarche s'inscrit dans un cadre d'amélioration continue des services offerts aux clients", a-t-il expliqué.

Dans ce même cadre, il a souligné qu'il y a de nombreux défis à surmonter, et que des concertations sont en cours avec le ministère du Tourisme ainsi que toutes les parties prenantes pour résoudre les problèmes existants et offrir des services de qualité aux Tunisiens.

Concernant les modalités de paiement, Bettaieb a annoncé des solutions pour rendre les vacances plus accessibles. "Nous explorons des options comme des tickets d'hébergement ou des chèques vacances, afin de permettre aux Tunisiens, même ceux ayant un pouvoir d'achat limité, de profiter de ces offres. L'objectif est de rendre ces services accessibles à un maximum de citoyens", a-t-il affirmé.

Le Président de la FTAV a aussi abordé la question de l'inclusion bancaire et financière, soulignant que 30% seulement des Tunisiens ont des comptes bancaires, ce qui rend l'accès aux paiements numériques plus complexe. "C'est pourquoi nous sollicitons une meilleure coopération avec les parties concernées afin de surmonter ces obstacles... Nous progressons dans la bonne direction, avec des partenariats fructueux entre le secteur public et privé et nous espérons que les consommateurs comprendront cette démarche et nous soutiendront", a-t-il souligné.

En ce qui concerne l'accueil des touristes dans les hôtels, Bettaieb a rappelé que 30% des touristes en Tunisie sont des ressortissants nationaux et qu'une étude récemment réalisée a révélé que 70% des Tunisiens sont satisfaits des services d'accueil, et qu'il est indispensable de continuer à travailler sur cette dynamique pour améliorer encore l'expérience des visiteurs.