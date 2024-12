Tunisie: Se laver régulièrement les mains réduit de 50 % la transmission de nombreuses maladies

Le lavage régulier des mains réduit de 50 % la transmission de nombreuses maladies, a déclaré Samir Warghmi, directeur du département de la santé environnementale et de la protection de l'environnement au ministère de la santé, lors d'un événement de sensibilisation à l'importance du lavage des mains pour protéger la santé publique, organisé à la Cité des Sciences dans le cadre de la célébration de la 11ème journée du lavage des mains sous le thème « Aimez-les et craignez pour eux. Apprenez-leur à se laver les mains ».

Parmi les principales maladies qui peuvent être évitées grâce au lavage des mains figurent les maladies respiratoires, telles que la grippe et le coronavirus, ainsi que les maladies gastro-intestinales telles que la diarrhée, les infections par des vers transmis par des mains sales et les infections cutanées, a expliqué M. Warghmi, rappelant que le lavage des mains a été l'un des protocoles les plus efficaces pour limiter la propagation de l'infection par le coronavirus.

Alors que la Tunisie célèbre la journée nationale du lavage des mains le 15 octobre de chaque année, le ministère de la Santé a décidé cette année de l'organiser en même temps que les vacances scolaires d'hiver afin de cibler le plus grand nombre possible d'enfants et d'étudiants et de les inciter à se laver les mains dans les établissements et les dortoirs scolaires.

La stratégie nationale de promotion du lavage des mains en milieu communautaire repose sur cinq piliers principaux : la sensibilisation, la formation, la mobilisation des ressources, l'évaluation et le partenariat, selon la même source.

Pour sa part, Sana Bahri, maître de conférences en médecine préventive au CHU Sahloul de Sousse, a expliqué que le lavage des mains peut réduire de 40 % les décès dus à plusieurs types de pathologies causées par des bactéries et des virus.