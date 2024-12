Afrique: Festival international des Oasis de Tozeur du 27 au 30 décembre - Une pléthore d'artistes attendue à la 45ème édition

La 45ème édition du Festival International des Oasis de Tozeur démarrera le vendredi 27 décembre et se poursuivra jusqu'au 30 décembre 2024 avec la participation d'une pléiade d'artistes de Tunisie et de sept pays arabes, européens et asiatiques.

Outre la participation tunisienne, des troupes musicales et des artistes d'Algérie, du Mali, de Côte d'Ivoire, de France, d'Italie, du Royaume-Uni et du Japon sont attendues à cette édition.

Le programme du festival comprend plusieurs manifestations culturelles réparties sur quatre jours, dont des carnavals, des expositions, des ateliers et des spectacles musicaux.

Le coup d'envoi du festival sera donné le jeudi 26 décembre par un spectacle de promotion du tourisme oasien et désertique avec la participation de troupes invitées du Japon et d'Algérie et de troupes folkloriques du Jerid.

Le festival s'ouvrira officiellement avec un spectacle célébrant le grand poète tunisien Abulkasem Chebbi, originaire de Tozeur, et mettra en exergue les spécificités culturelles et patrimoniales de la région du Jérid à travers des troupes d'Issawiya et de folklore.

Tout au long des journées du festival, le public pourra découvrir une série d'expositions, dont une exposition sur les arts de l'oasis , une exposition intitulée « Sons et couleurs » qui présente les oiseaux d'ornement en coopération avec la Société ornithologique de Tozeur et une exposition des produits des artisanes de la région.

Le programme du festival inclut également un certain nombre de carnavals, dont le « Carnaval des oasis et des rythmes folkloriques » et le « Carnaval du désert ».

Les visiteurs pourront également assister à une série de spectacles artistiques qui célèbrent le patrimoine musical tunisien, tels que le spectacle de l'artiste Abdel Rahman Cheikhaoui, connu pour son interprétation des chansons du patrimoine, en particulier le patrimoine d'El Kef.