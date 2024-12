Tunisie: Industrie 4.0 - Lancement du premier Centre d'excellence en maintenance au pays

Une convention de partenariat stratégique a été signée aujourd'hui, 25 décembre 2024, au siège de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Tunis (CCIT), entre quatre grandes universités tunisiennes - Sfax, Carthage, Jendouba et Gabès - et la CCIT. Cet accord marque le lancement officiel du South-Mediterranean-Tunisian Maintenance Centre of Excellence (SMTMC), un projet ambitieux destiné à transformer l'écosystème entrepreneurial et industriel en Tunisie.

Ce projet, élaboré en collaboration avec plusieurs ministères clés - Enseignement Supérieur, Industrie, Emploi et Formation Professionnelle - ainsi qu'avec des acteurs économiques et industriels, aspire à doter la Tunisie d'un centre d'expertise capable de répondre aux défis de l'industrie 4.0.

Moncef Ben Jomâa, président de la CCIT, a mis en lumière l'importance de cette initiative qui renforce les liens entre les universités et le ministère de l'Industrie. Selon lui, ce partenariat stratégique permettra une meilleure intégration des étudiants dans le marché du travail tout en comblant les besoins des entreprises en compétences technologiques de pointe. Il a également décrit ce centre comme une véritable révolution dans la formation en ingénierie de maintenance.

Pour Nadia Mzoughi, présidente de l'Université de Carthage, le SMTMC incarne un modèle d'innovation. Elle a souligné que ce centre jouera un rôle central dans l'amélioration de l'employabilité des jeunes diplômés et dans le renforcement des compétences des entreprises, en particulier dans le domaine de la maintenance industrielle.

Mohamed Belhaj, coordinateur du projet, a confirmé que le SMTMC est désormais dans sa phase finale et marque une étape décisive dans l'établissement d'un partenariat concret. Il a également assuré que le centre contribuera à positionner la CCIT comme un acteur incontournable à l'échelle nationale.

Le SMTMC, soutenu par le programme européen Erasmus+, rassemble 11 partenaires issus de Tunisie, d'Europe et de Suède. Hébergé par la CCIT, ce centre offrira des formations spécialisées, des expertises pointues et un appui technologique visant à accroître la compétitivité des entreprises tunisiennes. Ce projet, ancré dans la stratégie nationale, aspire à moderniser la formation en ingénierie de maintenance, optimiser l'efficacité industrielle et intégrer les jeunes diplômés dans un écosystème économique en pleine mutation.