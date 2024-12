Algérie: Rencontre Gouvernement-walis - Plus de 500 projets enregistrés dans le cadre de mise en oeuvre de la stratégie de transformation numérique

ALGER — La Haut-commissaire à la numérisation, Meriem Benmouloud, a révélé que plus de 500 projets seraient réalisés durant la période 2025-2026 dans le cadre du plan national de mise en oeuvre de la stratégie nationale de transformation numérique, visant essentiellement la promotion du Service public.

Dans une allocution prononcée, mardi, lors des travaux de la première journée de la rencontre Gouvernement-walis tenue au Palais des nations, Mme Benmouloud a affirmé que le Haut-commissariat à la numérisation, "a procédé en collaboration avec tous les secteurs ministériels et organismes publics, à l'élaboration, dans une première étape, du plan national de mise en oeuvre de la stratégie nationale de transformation numérique à court terme (2025-2026)".

Ella fait état, dans ce sens, de "Plus de 500 projets à réaliser lors de cette période", précisant que 75% de ces projets étaient liés à la promotion du Service public. Et de rappeler que le Haut-commissariat s'efforce, depuis sa création, d'asseoir les fondements de la transformation numérique, à commencer par l'élaboration de la stratégie nationale de transformation numérique : "Algérie Numérique 2030", adoptée comme première référence nationale régissant et encadrant le processus de transformation numérique.

Cette stratégie repose "sur cinq axes stratégiques à savoir les infrastructures de base, les ressources humaines, la formation, la recherche et le développement, la gouvernance numérique, l'économie numérique et la société numérique, desquels découlent 25 objectifs stratégiques", a-t-elle expliqué.

Elle a affirmé que "la base fondamentale pour l'aboutissement de la transition numérique dans notre pays est liée à l'un des principaux axes de la stratégie nationale, à savoir l'infrastructure nécessaire consistant premièrement en les réseaux de communication de haute qualité, un créneau dans lequel l'Etat a franchi, à la faveur des efforts du ministère de la Poste et des Télécommunications, des pas importants en termes d'infrastructures de connexion".

Dans ce contexte, la responsable a rappelé les efforts des différents départements ministériels dans le domaine numérique, dont plusieurs ont réalisé un bond qualitatif en matière d'accélération de l'opération de numérisation des services publics".

Parallèlement à ce progrès "le Haut commissariat à la numérisation s'attèle à réaliser un système informatique intégré, dont les principales composantes sont la plateforme nationale d'interopérabilité qui vise à relier les secteurs ministériels et les instances publiques via un réseau souverain et sécurisé".

Elle a également cité "le Portail national interactif des services numériques qui permettra aux citoyens et aux entreprises un accès unique à tous les services publics numériques, ce qui simplifiera les opérations sans avoir à se déplacer aux différentes administrations, notamment pour les habitants des régions éloignées, une démarche qui intervient pour la concrétisation des principes de transparence et d'équité en matière d'accès à l'information".

Par ailleurs, Mme Benmouloud a souligné l'engagement du Haut-commissariat à "l'accompagnement technique de toutes les initiatives numériques pouvant être lancées au niveau local en vue d'une gouvernance efficiente de la gestion, mais aussi pour lutter contre la bureaucratie et faciliter la vie quotidienne des citoyens".

"L'Algérie connaît une transition claire vers la numérisation qui exige la conjugaison de tous les efforts afin d'atteindre la transformation numérique escomptée et de placer, ainsi, l'Algérie en tête des classements mondiaux" conclut la ministre.