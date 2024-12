Algérie: Sétif - Lever de rideau sur la 7ème édition de la manifestation culturelle 'Fouara Show'

SETIF — Le coup d'envoi de la septième édition de la manifestation culturelle "Fouara Show" a été donné mardi soir au théâtre communal Hassan-Belkired de Sétif.

En marge de la cérémonie d'ouverture de cette manifestation de 3 jours, dont l'édition de cette année est dédiée à la mémoire du défunt Moudjahid Bouzid Gharzouli (1936-2022), responsable scout et ancien président de l'APC de Sétif, le comédien Toufik Mezaâche, principal organisateur de l'événement, a indiqué à l'APS que le "Fouara Show" est initié par l'Association Créativité et Excellence en coordination avec la direction de la culture et des arts, l'APC de Sétif, et l'office de la culture et du tourisme de la commune de Sétif.

Le public pourra assister, jusqu'à jeudi à un florilège de spectacles humoristiques animés par des artistes spécialisés dans le monologue, le "One man show" d'ouverture ayant été l'oeuvre de Toufik Mezaâche avec "Moins 5", tout en dérision, qui fit rire aux éclats la nombreuse assistance.

Mercredi, ce sera au tour du comédien Lazhar Hindo, d'Oran, de passer sur scène pour interpréter plusieurs monologues, tandis que l'artiste Mourad Saouli, clôturera les représentations avec un nouveau monologue intitulé "Show Sanli".

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle s'est déroulée en présence de nombreuses figures artistiques et théâtrales, telles que la scénariste Abla Belamri, les artistes Omar Taïri et Lazhar Hindo, et les responsables de la direction de la culture et des arts.

L'inauguration du "Fouara Show" a été marquée, dès le lever de rideau, par la projection d'une vidéo résumant la vie et le parcours du regretté Moudjahid Bouzid Gharzouli, la soirée de mercredi devant donner lieu à un séminaire intitulé " Théâtre et Révolution ", ainsi qu'à un hommage aux personnalités culturelles ayant contribué à l'organisation de cette manifestation culturelle.