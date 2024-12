Angola: Le CICA appelle à renforcer l'amour au sein des familles

Huambo — Le secrétaire du Conseil des Églises chrétiennes d'Angola (CICA) de la province de Huambo, le pasteur Euclides dos Santos, a appelé mercredi les familles à renforcer l'amour du prochain, le pardon et la solidarité pendant la période des fêtes de fin d'année.

Se confiant à l'ANGOP, au sujet de la fête de Noël (25 décembre) et du réveillon du Nouvel An (du 31 décembre au 1er janvier), le révérend a déclaré qu'il s'agissait d'un moment important de célébration et d'espoir pour un monde de plus en plus meilleur et libéré du mal.

"Pour ce Noël, CICA souhaite que les familles célèbrent avec un esprit d'unité, d'amour, de fraternité, de paix, de pardon, de réconciliation, de tolérance et de solidarité avant tout", a-t-il exhorté.

Il a souligné que, pour les chrétiens, selon la Sainte Bible, Noël signifie la naissance de Jésus-Christ, le sauveur venu dans le monde, par l'amour de Dieu, pour sauver tous les hommes.

Il a donc demandé que, malgré les difficultés économiques et financières auxquelles le monde et le pays en particulier sont confrontés, il y ait le partage des quelques biens avec les voisins et les amis, afin que personne ne se retrouve sans nourriture.