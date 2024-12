Congo-Kinshasa: Kananga - Mgr Félicien Tambwe rappelle au Chef de l'Etat la nécessité de construire les routes, de doter le courant et d'endiguer les ravins au Grand-Kasaï

L'archevêque métropolitain de Kananga, Mgr Félicien Tambwe a rappelé, mercredi 25 décembre, au Chef de l'Etat l'importance de construire les routes, de donner de l'électricité et d'endiguer les ravins dans l'espace Grand-Kasaï.

Ce prélat catholique a fait ce rappel lors de son homélie dite en la Cathédrale Saint-Clement à l'occasion de la messe de la Nativité, à Kananga

« Je faillirai à ma mission et le peuple pourrait m'en vouloir si je ne vous exprime pas ses besoins les plus importants et les plus urgents. Ce peuple espère en effet que je sois son porte-parole auprès de vous. Franchement et loin de toute politique simplement son bien tel qu'il en ressent les besoins. Les besoins de ce peuple sont nombreux mais il y en a trois qui nécessitent votre intention particulière pour une intervention urgente. Je cite : les routes, l'électricité et les ravins », a fait-il fait savoir.

Mgr Félicien Tambwe a également recommandé à Félix Tshisekedi de de construire des routes interprovinciales et celles de desserte agricole pour faciliter la circulation des personnes et leurs biens.

« Le Grand-Kasaï qui ne se limite à cette grande ville reste un espace gravement isolé et tristement enclave. En plus de routes nationales, il y a grandement besoin de construire des routes interprovinciales et de desserte agricole pour faciliter la circulation des personnes et des biens sans quoi le développement tardera à venir », a ajouté ce serviteur de Dieu.

Dans son discours populaire, le président de la République avait promis de donner du courant et de construire des routes pour les Centres-Kasaïens avant de finir son mandat.

Le manque du courant et de routes accentue la pauvreté dans cette région du centre du pays, où la majorité des jeunes préfèrent émigrer ailleurs pour mieux vivre.