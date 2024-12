Ile Maurice: Renforcer la convivialité grâce à l'inclusion et au partage

La magie et la célébration de Noël ne laissent personne de côté. Afin de fêter cette saison, une série d'activités a été organisée par diverses organisations non gouvernementales, notamment l'U-Link & Down Syndrome Association qui a consacré trois jours aux célébrations de Noël.

Les événements ont eu lieu à l'Emirates Airline Swimming Pool & Sports Complex à Phoenix le jeudi 19 décembre, à l'Open University of Mauritius le vendredi 20 décembre, en collaboration avec le Rotary Club de Moka et l'association M-Kids, et au Razack Mohamed Hall à Phoenix le dimanche 22 décembre, en collaboration avec le Qadri Sports Centre. Au programme : activités de peinture sur visage, chants, danses, et récits d'histoires et de poèmes.

«L'inclusion n'est pas un discours ou un slogan sur des banderoles ou sur papier. C'est quelque chose qui se construit collectivement par l'accessibilité et l'acceptation, qui ne devrait pas se limiter uniquement à cette période de Noël mais aussi s'étendre tout au long de l'année», souligne Ali Jhookun, président de l'association U-Link & Down Syndrome, et Chairperson de l'African Down Syndrome Network. De son côté, l'association Yeshua Fellowship, organisation bénévole qui vient en aide aux personnes dans le besoin et en détresse, se rend chez plusieurs familles afin de leur distribuer des produits de nécessité et des cadeaux, et passer du temps avec elles dans un esprit de solidarité.

L'association Taba'iyya, située à Port-Louis, a également lancé des initiatives appelant au soutien du public en cette saison, afin d'effectuer la distribution de colis alimentaires aux familles dans le besoin et du matériel scolaire indispensable aux enfants vers la fin de l'année. Des contributions de Rs 1 500 pour les colis alimentaires et de Rs 1 000 pour le matériel scolaire peuvent être effectuées. «La distribution se fera le samedi 28 décembre pour les colis alimentaires et en janvier pour le matériel scolaire. Nous avons identifié environ 25 familles concernées qui sont dans un réel besoin à travers le pays et nous souhaitons les aider dans un esprit de partage afin que la convivialité s'étende à eux aussi en cette période», confie Irshaad Jamaloodeen, entrepreneur de 33 ans et initiateur de cette action, qui est engagé dans le social depuis cinq ans.