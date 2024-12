Ile Maurice: Ashok Subron - «Repenser les cadeaux pour ne pas cultiver la violence...»

Le père Noël a posé son traîneau hier à Bois-Marchand. Il est venu distribuer, un peu avant l'heure, des cadeaux aux enfants. Comme ils étaient nombreux, Ashok Subron, ministre de la Sécurité sociale, et Ludovic Caserne, député de la circonscription, sont venus lui prêter main-forte. Les cadeaux, cette année, ont été empreints d'une certaine vétusté et seront repensés l'année prochaine. Plus question de fusils pour les garçons et de zouzou menaz pour les filles.

Fidèle à ses racines, Ashok Subron a expliqué qu'on ne peut plus cultiver la violence et les rôles traditionnels dès le plus jeune âge. «Lane prosenn kapav, ek bann kado, pou donn bann zanfan enn pie. Ou enn lapin.» Dans le même souffle, le ministre a affirmé que l'Alliance du changement a un plan d'action bien précis : celui d'améliorer la vie des Mauriciens, de garantir l'avenir des enfants dans une société sans racisme et dans laquelle la nature n'est pas menacée. «Enn sosiete kot zanfan gagn travay ek pena diskriminasion, kot zanfan kapav gagn bon lapey. Nou pann anvi kit enn pei kot bann gro-gro risar akapar nou lakot.»

Un peu plus tôt, Anabelle Savabaddy était à Karo-Kalyptus pour distribuer des cadeaux aux enfants.

Dans la foulée, il a affirmé que les conseils de village et district auraient plus de pouvoirs pour mieux s'occuper des habitants. Ludovic Caserne a remercié les habitants d'avoir fait le bon choix aux dernières élections. «Samem pli gran kado zot inn fer zot pei.» Le député a fait savoir que malgré les difficultés économiques, les promesses seraient tenues. Les gros problèmes de la circonscription, comme la distribution d'eau, sont déjà sur la liste des priorités et ils y travaillent déjà. La visite a été organisée par Rajiv Ramgoolam, qui a rappelé que c'était la 19e année que le conseil du village de Terre-Rouge organisait la distribution de cadeaux et que cette tradition allait perdurer.

Voeux des députés

Ashok Subron : «Nous sommes en période de fête et doublement dans une période de joie par la décision de la majorité des Mauriciens le 10 novembre. Une nouvelle île Maurice est en train de se construire. Mon souhait est que nous fassions tout pour les enfants. Nous avons envie de leur laisser un pays avec de la joie, de l'amour, du respect et surtout, une redistribution de la richesse, où il y a une trop grande inégalité. Lorsque nous parlerons des moyens de redresser le pays, il faudra aussi évoquer cela.»

Ludovic Caserne : «Je souhaite que les Mauriciens continuent de jouir de cet esprit de liberté en 2025. Nous serons avec la population.»