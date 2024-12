Ile Maurice: Congés en hausse, personnel en baisse - Les hôpitaux à bout de souffle

C'est un problème récurrent auquel le service de santé doit faire face à chaque fin d'année, mais cette fois-ci, le manque est particulièrement aigu, soulignent plusieurs acteurs de ce secteur essentiel. Il y a un manque important de personnel dans les établissements hospitaliers et le service fonctionne presque au ralenti.

Cela est surtout dû au fait que, indique notamment le secrétaire de la Nurses Union, Bholanath Jeewooth, plusieurs employés ont choisi de prendre leur congé en même temps durant ces périodes festives, alors qu'il y avait déjà un manque de personnel. Il ajoute qu'il est certain qu'il y a cette année un grave manque de personnel, car toutes les salles fonctionnent avec le minimum d'effectifs.

«L'ancien régime a négligé le secteur de la santé et de nombreux infirmiers ont quitté leur travail pour tenter leur chance à l'étranger, notamment avec le NHS, et depuis la crise du Covid-19, il n'y a pas eu de recrutements massifs. Ce qui fait que nous étions déjà peu nombreux pour offrir ce service à grande échelle», explique un infirmier comptant plus de 12 ans de service à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo. Selon nos informations, le problème du manque de personnel serait plus accentué à l'hôpital de Flacq, où il arrive, nous dit-on, qu'il n'y ait que deux membres du personnel par salle pour plusieurs patients admis.

Selon Bholanath Jeewooth, les cas recensés concernant les infections respiratoires et le Covid-19 ne sont pas responsables de ce qui se passe dans les hôpitaux de l'île. «Il se peut qu'il y ait une hausse des cas, mais les hôpitaux ne sont pas au ralenti à cause de cela. Par exemple, il n'y a pas beaucoup d'opérations actuellement, ce qui compense la situation.» Un retour à la normale est attendu après la rentrée scolaire de janvier, explique le secrétaire de la Nurses Union. «De nombreux employés sont parents et ont des engagements familiaux à respecter...»

Il explique également avoir récemment fait des recommandations afin que ceux qui choisissent de travailler dans ces conditions, et surtout pendant les fêtes, soient «rémunérés pour leur effort supplémentaire». Par ailleurs, en ce qui concerne les heures supplémentaires dans les hôpitaux régionaux, tout fonctionne pour le mieux, soutient-il en cette fin d'année, car le roster avait déjà été établi à l'avance et tout a été mis en place pour minimiser les perturbations possibles.