Maroc: Communication sécuritaire - Outil pour renforcer la police de proximité et l'ouverture de l'institution policière et un pilier pour conforter le sentiment de sécurité (Bilan 2024)

Rabat — La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a poursuivi, en 2024, la mise en oeuvre de son plan d'action visant à renforcer la police de proximité et l'ouverture de l'institution policière et à consolider les mécanismes de communication avec son environnement social et les médias, étant convaincue que la communication et l'ouverture sont essentielles pour la consécration des valeurs de la police citoyenne, et constituent le meilleur moyen pour adapter les stratégies de l'action sécuritaire aux attentes et aspirations des citoyens.

Dans son bilan annuel 2024, la DGSN a indiqué que cette année a été marquée par une diversification des formes et des niveaux de communication sécuritaire et l'adoption d'approches plus développées et participatives avec les instances sociales et les acteurs institutionnels, dans un réel effort de concrétisation de la nouvelle philosophie de travail, qui repose sur la coproduction sécuritaire et qui fait du service aux citoyens l'objectif premier et primordial du service public policier.

Concernant les mécanismes de communication, la DGSN a organisé la cinquième édition des Portes Ouvertes de la Sûreté nationale, du 17 au 21 mai 2024 à Agadir, qui a été marquée par l'augmentation de l'espace d'accueil des citoyens, le nombre de stands thématiques organisés et des présentations, ce qui a permis de recevoir 2.120.000 de personnes sur le site de la manifestation, en plus de 25 millions de vues des différentes activités de cette manifestation sur l'application et les comptes officiels de la DGSN sur les réseaux sociaux.

Cette manifestation a connu une forte affluence de diverses catégories de la société, notamment les élèves représentant 845 établissements d'enseignement, écoles d'enseignement originel et écoles Coraniques, en plus de la participation de 1.242 organisations de la société civile, des journalistes et des correspondants représentant 170 médias et chaînes de télévision nationales et étrangères, qui ont produit 1.097 reportages.

Au niveau des missions d'information et de communication auprès des médias et de l'opinion publique, les services de communication de la DGSN ont réalisé un total de 5.820 activités médiatiques, avec la publication de 1.674 communiqués et informations sur des questions liées à la sécurité et participant à la réalisation de 3.572 reportages et en diffusant 534 contenus numériques sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, en plus de la publication de 40 mises au point.

De même, une baisse significative du nombre des fausses informations qui affectent le sentiment de sécurité des citoyens a été enregistrée, comme en témoigne le nombre de mises au point publiées cette année, au nombre de 40 contre 340 en 2017 et 288 en 2018.

Cette baisse significative est le résultat de l'interaction positive de la part des citoyens à travers le signalement rapide des faux contenus via la plateforme de signalement de la Sûreté Nationale et ses comptes sur les réseaux sociaux, qui ont haussé les niveaux de confiance dans les services de sécurité, ainsi que par la prompte réaction des services de sécurité aux signalements des citoyens et l'adoption d'une approche de communication proactive pour mettre fin aux rumeurs et à la désinformation qui nuisent au sentiment de sécurité.

Quant aux contenus violents publiés sur les réseaux sociaux, qui ont des répercussions négatives sur le sentiment de sécurité, les services de veille de la DGSN ont visionné cette année 208 contenus sur des actes criminels ou contenant des scènes de violence, contre 260 contenus l'année précédente, qui ont fait l'objet des expertises techniques et interventions sécuritaires nécessaires, en soumettant les personnes impliquées à des enquêtes judiciaires, accompagnées de communiqués destinés à éclairer l'opinion publique et à renforcer son sentiment de sécurité.

Afin de renforcer la communication numérique et les publications sur les réseaux sociaux, les services de la Sûreté Nationale ont publié au cours de cette année 534 contenus sur leurs comptes officiels sur les réseaux sociaux, qui comptent 1.197.335 abonnés, répartis comme suit : 500.550 abonnés sur le réseau X (Twitter auparavant), 472.285 sur Facebook et 224.500 sur Instagram.

Dans le même contexte, les services de communication de la DGSN ont poursuivi la publication des numéros de la Revue de la Police sur la plateforme électronique et le support papier, pour permettre au public d'accéder à l'information sécuritaire.

Ils ont également procédé à l'archivage et à la publication d'un autre lot d'anciens numéros dans le but de documenter l'histoire de la police, dans la perspective de numériser tous les anciens numéros à partir de l'année 1961.

L'année en cours a vu aussi la publication de quatre nouveaux numéros de la Revue de la Police, qui ont traité des sujets d'actualité, dont la participation des services de police à la gestion du séisme d'Al Haouz, la police de secours et le rôle de la police cynotechnique, ainsi que les journées "Portes Ouvertes" de la Sûreté Nationale.

D'autre part, les services de la Sûreté Nationale ont repris la mise en oeuvre de leur plan visant à renforcer la sensibilisation en milieu scolaire et à protéger les élèves contre les dangers de la délinquance et de la mauvaise utilisation des systèmes d'information.

Ainsi, cette année a été marquée par l'enrichissement du contenu de la mallette pédagogique destiné à cette catégorie de la société, alors que le nombre d'étudiants ayant bénéficié des opérations de sensibilisation au cours du premier semestre de l'année scolaire en cours a atteint 246.116 étudiants, répartis sur 2.956 établissements d'enseignement.

Les services de police ont également tenu des réunions consultatives et de coordination aux niveaux régional et local avec 991 associations et organisations non gouvernementales, qui ont abordé les questions liées aux attentes de la population à l'égard de l'institution de sécurité.

Les services de communication ont, en outre, continué à accéder favorablement aux sollicitations des jeunes enfants souhaitant porter l'uniforme de la police, puisqu'ils ont reçu, au cours de l'année 2024, quatorze enfants apparaissant dans des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ou ayant présenté des demandes écrites à travers leur parents.

Ces enfants ont obtenu des uniformes complets de la police avec tous leurs accessoires et du matériel d'apprentissage électronique et ils ont également été autorisés à effectuer des visites aux divers services de la sûreté nationale.

Dans le même cadre, une réception a été organisée à la préfecture de police de Tanger en l'honneur de 291 filles et garçons bénéficiant de colonies de vacances dans la ville de Tanger, et qui sont originaires des zones touchées par le séisme ayant frappé la province d'Al Haouz le 08 septembre 2023, afin de leur permettre de visiter les différents services et équipements administratifs, techniques et logistiques de la Préfecture de Police de Tanger.