Maroc: Marrakech-Safi - L'année 2024, une dynamique multidimensionnelle soutenue

Marrakech — La région Marrakech-Safi a réussi à maintenir une dynamique constante dans tous les secteurs d'activités au cours de l'année 2024, consolidant ainsi sa position de l'un des pôles économiques du Royaume et une destination privilégiée des investissements.

Cette dynamique s'est traduite par une croissance soutenue de plusieurs secteurs économiques, dont le tourisme, qui reste incontestablement la locomotive de l'économie régionale.

En effet, 2024 a été l'année de tous les records en termes de nuitées et d'arrivées touristiques au niveau de cette région du Maroc.

Entre janvier et octobre 2024, Marrakech-Safi a enregistré une augmentation de 8% des arrivées et de 11% des nuitées par rapport à 2023, atteignant respectivement 3.045.177 visiteurs et 9.779.730 nuitées.

Cette croissance reflète une forte attractivité pour des destinations majeures telles que Marrakech, Essaouira et Al Haouz, où les visiteurs prolongent leur séjour, comme l'indique l'augmentation de la durée moyenne de séjour (+3%, passant de 3,13 jours à 3,21 jours).

Au niveau des investissements, la région a enregistré une performance remarquable lors des onze premiers mois de l'année.

Grâce à une déclinaison engagée de la stratégie nationale de développement de l'investissement privé, ainsi qu'un accompagnement institutionnel performant, la région se positionne comme un pôle d'attractivité économique, touristique et industrielle.

Ainsi, entre janvier et novembre 2024, quelque 635 nouveaux projets ont été approuvés, soit une augmentation de 51% par rapport à 2023, représentant un investissement total de 93,4 milliards de dirhams, avec la création prévisionnelle de 21.266 emplois (+14%).

Cette dynamique économique s'est accompagnée d'une effervescence culturelle sans précédent, dans la préfecture et les provinces de la région Marrakech-Safi ayant abrité plusieurs événements artistiques d'envergure, qui ont attiré un nombre important de visiteurs, animé la scène artistique et contribué à l'essor du secteur touristique.

Ainsi tout au long de 2024, les habitants et les visiteurs de la cité ocre ont vibré au rythme des activités programmées dans le cadre de l'événement "Marrakech capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2024".

Cet événement a été l'occasion de mettre en avant la richesse de la Cité ocre, son rayonnement culturel et intellectuel, et la singularité de son patrimoine matériel et immatériel.

De son côté, la 53ème édition du Festival National des Arts Populaires (FNAP) a tenu toutes ses promesses, à travers une programmation riche et diversifiée qui a connu la participation des différents arts populaires à travers l'ensemble du territoire national, afin de mettre en lumière cette mosaïque exceptionnelle du patrimoine immatériel marocain.

Le Festival International du film de Marrakech, qui a soufflé cette année sa 21è bougie, a permis aux cinéphiles et au public d'aller à la rencontre de stars et de professionnels du cinéma en provenance du monde entier.

Comme chaque année, la programmation du Festival a permis de découvrir et d'explorer des expressions cinématographiques extrêmement variées.

En tout, 71 films en provenance de 32 pays, répartis dans 6 sections, ont été projetés dans les différentes salles du Festival à Marrakech.

Terre d'accueil des grands événements et meetings économiques de portée mondiale, Marrakech a eu le privilège d'accueillir en 2024, la 2ème édition du Gitex Africa, le plus grand salon de la Tech et des start-ups en Afrique.

Plateforme unique d'accélération pour les startups et les PME innovantes à l'échelle internationale, Gitex Africa 2024 témoigne, encore une fois, de la ferme volonté du Royaume de soutenir les écosystèmes de l'innovation technologique en forte évolution.

La cité Ocre a également accueilli la 7ème édition du Salon International de l'Aéronautique et du Spatial "Marrakech Air Show 2024", l'un des évènements aéronautiques les plus prestigieux du monde, qui a mis en lumière l'importance croissante du Maroc sur la scène aéronautique mondiale.

Le Salon a connu cette année une participation sans précédent avec 200 exposants, plus de 75 délégations officielles, des démonstrations aériennes spectaculaires, une exposition dynamique et une programmation riche en conférences de haut niveau traitant des tendances émergentes et des enjeux actuels et futurs du secteur.

La 4ème édition du Sommet "World Power-to-X Summit", visant à promouvoir l'hydrogène vert en tant que levier clé pour la transition énergétique au Maroc et à l'international, a été également organisée à Marrakech.

Le World Power-to-X Summit ambitionne également de promouvoir la dynamique du Royaume pour devenir un leader mondial dans le domaine de l'hydrogène vert.

Le Royaume s'est érigé, depuis des années, en destination de choix pour accueillir les grands événements et compétitions sportifs.

La cérémonie des CAF Awards-2024, qui a eu lieu à Marrakech, témoigne, une fois de plus, de la confiance inébranlable placée en le Royaume par les instances sportives continentales et internationales.

A l'occasion de cet événement, la cité Ocre a accueilli les célébrités et légendes du Continent africain pour récompenser les joueuses et joueurs qui se sont illustrés durant l'année 2024, aussi bien au niveau des sélections que des clubs, ainsi que les meilleurs entraineurs et équipes.

Marrakech a aussi abrité la cérémonie de signature de l'accord de siège du Bureau Afrique de la FIFA au Maroc en marge de la cérémonie des CAF Awards 2024.

Signé par MM. Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, Gianni Infantino, président de la FIFA, et Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), cet accord reflète l'engagement constant du Maroc pour promouvoir le football et confirme le rôle clé de la FRMF en tant que membre de la FIFA.

Plus d'un an après le séisme qui a touché plusieurs provinces de la région, l'opération de reconstruction et de réhabilitation des zones sinistrées se poursuit à un rythme soutenu, conformément aux Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI.

La mise en oeuvre des différents axes du programme, élaboré pour faire face aux différentes répercussions de cette catastrophe naturelle, a enregistré des progrès positifs dans plusieurs secteurs et à plusieurs niveaux.

Un certain nombre de projets sectoriels ont été mis en oeuvre tandis que d'autres projets sont en phase d'achèvement.