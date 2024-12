Tunisie: Hôpitaux régionaux - Le statut universitaire octroyé à plusieurs services et départements

Plusieurs départements des hôpitaux régionaux de Ksar Hilal, Moknine à Monastir et Menzel Bourguiba à Bizerte et des hôpitaux régionaux de Sidi Bouzid et Tozeur ont obtenu le statut universitaire, sur la base des arrêtés des ministères de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de la Santé en date du 19 décembre 2024 et publiés dans le dernier journal officiel.

Ce statut a été octroyé aux départements de chirurgie générale, d'anesthésie et de réanimation, et de médecine dentaire de l'hôpital régional de Ksar Hilal, ainsi qu'aux départements de médecine interne et de médecine dentaire de l'hôpital régional de Moknine à Monastir. Les services d'ophtalmologie de l'hôpital régional de Menzel Bourguiba de chirurgie orthopédique et de gynécologie-obstétrique de l'hôpital régional de Sidi Bouzid et le département d'ophtalmologie de l'hôpital régional de Tozeur ont obtenu le même statut.