Tunisie: Grève générale des agents de la Compagnie de Phosphates de Gafsa les 25 et 26 décembre

Ce matin, mercredi 25 décembre 2024, toutes les unités de travail et de production de la Compagnie des Phosphates de Gafsa, y compris les départements centraux dans la capitale et les départements régionaux à Gafsa et Gabès, ont été complètement paralysées en raison d'une grève générale des employés et des cadres de la compagnie.

Yahia Al-Akhal, Secrétaire Général de la section syndicale de Gafsa , a confirmé que toutes les unités sont en grève.

La grève générale fait suite à l'échec de deux séances de conciliation qui se sont tenues pour négocier le paiement des primes de productivité de 2019 et 2023, l'attribution de prêts sociaux pour les années 2023, 2024 et 2025, et l'intégration des augmentations salariales au titre de 2023, 2024 et 2025 dans les salaires de base du personnel.

Pour sa part, la CPG a expliqué sur sa page officielle Facebook, hier mardi, qu'un accord a été conclu sur la prime 2019 en ne déduisant pas les montants des avances accordées au profit des employés. Quant à la prime de productivité 2023, il a été convenu de verser une avance en attendant la présentation du dossier aux structures compétentes du ministère de tutelle et de la Présidence du gouvernement. S'agissant des augmentations salariales au titre de 2023,2024,2025, elles devront être intégrées plus tard dans les salaires du personnel.

La société a également exprimé sa volonté de reprendre les négociations afin de trouver des solutions aux problèmes soulevés et de préserver la paix sociale dans l'entreprise, selon le texte du communiqué.