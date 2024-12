Tunisie: Ligue 1 / Mise à jour de la 11e journée / EGSG-EST (14h00) - La nécessité de gagner

EGSGafsa ou l'EST, les trois points sont indispensables pour se replacer en bas et en haut du classement pour les deux équipes.

Après le derby, l'EST a rendez-vous cet après-midi à Gafsa pour un déplacement délicat et à enjeu. Les Espérantistes, qui ont raté les trois points au derby, doivent se mettre à jour et revenir à la hauteur des équipes de tête de classement. Ceci ne se peut faire que s'ils ramènent les trois points de Gafsa. Le retard n'est pas si considérable par rapport à l'USM. Six points oui, mais en cas de victoire, ce sera trois points seulement de moins. Tout l'enjeu est là pour les équipiers de Ben Hmida.

Un résultat nul peut être considéré comme une défaite avant de se déplacer à Sfax. Plusieurs absences à noter à commencer par Rodrigues et Maâcha, sortis sur blessure au derby, Blaili, suspendu, en attendant d'y voir pour Tougai. En tout cas, Sasse devrait être parmi le onze rentrant tout comme Mokwena, rétabli de sa grippe. Konaté est attendu dans le rôle de distributeur de jeu, alors que, probablement, Bechir Ben Said pourrait avoir une chance de jouer son premier match officiel en championnat.

Du côté d'EGS Gafsa, la situation est alarmante avec la dernière place au classement. Là aussi, EGSG a besoin de gagner pour au moins rejoindre l'UST. Ce match contre l'EST est un match capital pour commencer à se relancer et éviter de fondre en queue de classement. Les équipiers de Rami Jridi compteront sûrement sur leur public et sur leur amour-propre pour gérer ce match exigeant devant un favori au titre. Sur le papier, l'EST part favorite, mais ce ne sera pas un EGSG résigné qui va se présenter cet après-midi pour ce duel.