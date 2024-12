Maroc: Les projets futurs de la DGSN - Capitalisation des acquis sécuritaires (Bilan annuel)

Rabat — La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) oeuvrera à poursuivre, en 2025, la capitalisation des acquis réalisés en matière de modernisation des infrastructures et des services de police, de sorte à répondre aux attentes des citoyens et des citoyennes d'un service public de police.

La DGSN compte aussi renforcer et promouvoir la coopération sécuritaire internationale, à travers le partage de son expérience dans le domaine de lutte contre le terrorisme et le crime organisé avec les pays amis et partenaires, ainsi qu'avec les diverses organisations internationales dédiées au travail de police, indique la DGSN dans son bilan annuel 2024.

À la tête des projets structurants que la DGSN prévoit de mettre en oeuvre durant l'année prochaine, et qui se trouvent actuellement dans leurs phases finales de réalisation, figure le siège central de la DGSN à Rabat, une structure qui permettra de regrouper toutes les Directions et services au sein d'un espace intégré prenant en compte la rationalisation des ressources humaines et financières destinées à la gestion des différents services de la DGSN au niveau central.

Parmi les projets dont l'inauguration est programmée aussi l'année prochaine, figure le Centre Supérieur de formation policière à la ville d'Ifrane, qui fera office d'institut de formation supérieure au profit des cadres sécuritaires marocains et de leurs collègues en provenance du continent africain.

Érigé en pôle de formation régional et international, ce futur Centre accueillera des cycles de formation et des ateliers organisés par des partenaires internationaux, au profit des cadres policiers et sécuritaires africains et marocains.

Dans le souci de moderniser le processus de qualification des ressources humaines policières, l'Institut Royal de Police envisage de mettre en place, au cours de l'année prochaine, une base de données nationale pour les programmes de formation de base, spécialisée et continue de la police.

Il s'agit d'une bibliothèque interactive numérique (E-formation), accessible et exploitable depuis toutes les écoles de formation policière et les sièges de Sûreté Nationale, dans la perspective de connecter cette plateforme informatique à celles dédiées aux programmes de formation internationaux mis en place par la DGSN au profit du personnel de la Sûreté Nationale.

Dans le cadre de la poursuite du processus de mise à niveau des services de la police scientifique et technique, la DGSN prévoit la création de six laboratoires régionaux de la police scientifique et technique au niveau des préfectures de police de Marrakech, Oujda, Fès, Agadir et Rabat, ainsi que de six laboratoires régionaux d'analyse des traces numériques dans les préfectures de police d'Oujda, Agadir, Tanger, Meknès, Kénitra et Beni Mellal. Ces laboratoires seront dotés de l'ensemble des moyens technologiques et ressources humaines nécessaires à l'analyse des preuves numériques et leur exploitation dans des enquêtes judiciaires.

Concernant les préparatifs sécuritaires pour l'organisation de grands événements sportifs, tels que la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030, la DGSN prévoit le lancement d'une série de projets et de programmes de qualification professionnelle et de mise à niveau des structures, dont l'adhésion totale au projet « Stadia », supervisé par l'Organisation internationale de Police criminelle « Interpol », qui vise à partager les expériences et à consolider les acquis dans le domaine du renforcement des capacités des services de police par rapport à l'organisation de grandes manifestations sportives.

L'un des projets structurants qui intervient dans le cadre également des préparatifs pour l'organisation de grands évènements sportifs, figure la poursuite de la mise à niveau des services de sécurité sportive en les dotant des moyens logistiques et opérationnels, et des ressources humaines qualifiées.

Il s'agit également de la création de nouveaux brigades et services, notamment les brigades de la police cynotechnique dans les villes d'Agadir, Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech et Tanger, qui devront accueillir des matchs de Coupe du monde 2030.

Une nouvelle école de formation policière sera également ouverte dans la ville de Marrakech, le 11 janvier 2025, à l'occasion de l'Anniversaire de la présentation du Manifeste de l'Indépendance, conformément à la stratégie adoptée par la DGSN visant à promouvoir les centres de formation de police, à accroître leur capacité d'accueil et à développer les techniques et programmes de formation, en plus de les rapprocher des stagiaires.

Sur le plan de la digitalisation des services de la Sûreté Nationale et de leur connexion aux bases de données sécuritaires intégrées, l'année 2025 sera celle du passage vers un palier avancé en termes de digitalisation des salles de commandement et de coordination et de leur connexion informatique aux patrouilles et unités d'intervention actives sur la voie publique, notamment dans le cadre de l'expérience des patrouilles intelligentes (véhicules connectés), ainsi que d'exploitation des programmes d'intelligence artificielle dans le domaine de la circulation routière et ce, dans la perspective de la mise en oeuvre par la DGSN, dans les prochaines années, du système des villes intelligentes et sécuritaires.

Toujours en rapport avec l'appui aux structures de proximité, les services de la Sûreté Nationale prévoient la construction de nouveaux sièges de la police adaptés aux attentes des citoyens, dont la construction des sièges des Préfectures de Police d'Agadir et du Poste Central de Commandement et de coordination de la même ville, ainsi que celle du nouveau siège du District Provincial de Khénifra, et d'un du Commissariat de Circonscription à Jorf El Melha.

Il sera question également de la poursuite du processus de renforcement des structures policières par des moyens de transport et de logistique dotés d'une nouvelle identité visuelle et équipés des dernières technologies de communication et d'intervention.

En outre, les services sociaux de la Sûreté Nationale planchent sur la finalisation des études relatives à la mise en oeuvre des projets de construction de deux Centres d'estivages à Harhoura et à Moulay Bousselham au profit de la famille de la Sûreté Nationale, en perspective de leur construction.

L'examen du projet de contractualisation portant sur un nouveau programme d'assurance contre les accidents de travail au profit des fonctionnaires de police sera entamé, de manière à leur garantir une couverture complète des frais d'hospitalisation, au cas où ils seraient victimes d'accidents de travail durant l'exercice de leurs fonctions de protection des citoyens.

Au plan de la communication sécuritaire, la DGSN envisage d'organiser l'année prochaine, la sixième édition des Journées Portes Ouvertes de la Sûreté Nationale dans la ville d'El Jadida, parallèlement à la commémoration du 69ème anniversaire de la création de la Sécurité Nationale et ce, dans le cadre de son approche de communication avec tous les citoyens et citoyennes des les différentes régions du Royaume.