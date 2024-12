Afrique du Nord: Aviation civile - Nécessité de renforcer la complémentarité des stratégies des pays arabes (ministre)

Rabat — Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a souligné, mercredi à Rabat, la nécessité de renforcer la complémentarité des stratégies de l'aviation civile des pays arabes.

S'exprimant lors de la 29ème session extraordinaire de l'Assemblée générale (AG) de l'Organisation arabe de l'aviation civile (Arab Civil Aviation Organization - ACAO), M. Kayouh a jugé qu'une coopération étroite avec les pays frères et les organisations internationales, appuyée par des politiques innovantes, permettrait d'améliorer la connectivité aérienne dans le monde arabe et de renforcer la compétitivité des aéroports et compagnies aériennes arabes à l'échelle mondiale.

Ainsi, le ministre a noté que le soutien à la coopération conjointe entre les pays arabes dans le domaine de l'aviation civile constitue un fondement essentiel pour accélérer le transport de passagers et de marchandises, favorisant ainsi le commerce, le tourisme et les échanges culturels, tout en contribuant au développement économique et social de la région.

Par ailleurs, il a salué les efforts continus des États membres de l'ACAO, qui, grâce à une coopération et une coordination permanentes ainsi qu'à un travail conjoint avec l'organisation et ses instances, oeuvrent au développement du secteur de l'aviation et au renforcement de sa compétitivité.

Dans ce sillage, M. Kayouh a relevé que le Royaume du Maroc, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accorde une grande importance au renforcement de la connectivité aérienne, en s'appuyant sur une vision fondée sur la libéralisation des marchés, l'encouragement des investissements et la promotion d'une concurrence loyale entre les compagnies aériennes.

Ces efforts, a-t-il poursuivi, ont eu un impact positif sur le secteur, entraînant une croissance soutenue du trafic de passagers, une tendance qui devrait se maintenir, notamment avec l'accueil dans le Royaume de plusieurs manifestations majeures, notamment sportives.

Cette session de l'AG de l'ACAO a été consacrée à l'examen de la prolongation du mandat du directeur actuel pour un troisième terme et de l'élargissement du conseil exécutif à 11 membres, avec l'intégration de la Tunisie et du Yémen.

Depuis sa création en 1996, l'Organisation arabe de l'aviation civile veille à renforcer la coordination et la coopération entre les autorités de l'aviation civile des États membres à travers ses instances de gouvernance, ses comités techniques et son secrétariat général.

Ainsi, l'ACAO a signé des mémorandums d'entente avec des organisations régionales en Afrique, en Europe, en Amérique latine, ainsi qu'avec plusieurs pays à travers le monde, ce qui lui a permis de contribuer au renforcement des capacités et d'offrir un appui technique à l'aviation civile internationale.

En outre, les priorités ont été définies et des plans d'action conjoints ont été élaborés avec les bureaux régionaux de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) et les organisations régionales similaires, portant sur le renforcement du transport aérien, de sa sécurité et de sa sûreté, sur l'augmentation de la capacité d'accueil et de l'efficacité de la navigation aérienne, ainsi que sur la protection de l'environnement aéronautique.