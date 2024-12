Maroc: Rabat - Tenue de la 29ème session extraordinaire de l'AG de l'Organisation arabe de l'aviation civile

Rabat — L'Assemblée générale (AG) de l'Organisation arabe de l'aviation civile (Arab Civil Aviation Organization - ACAO) a tenu, mercredi à Rabat, sa 29ème session extraordinaire, avec la participation des États membres de l'organisation.

Tenue en présence du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamed Kayouh, cette session de l'AG de l'ACAO, qui est composée de 22 pays arabes, a été consacrée à l'examen de la prolongation du mandat du directeur actuel pour un troisième terme et de l'élargissement du conseil exécutif à 11 membres, avec l'intégration de la Tunisie et du Yémen.

S'exprimant à cette occasion, le président de l'AG de l'ACAO et ministre libyen des Transports, Mohamed Salem al-Chahoubi, a souligné que la tenue de cette réunion en présentiel à Rabat, où siège l'organisation, témoigne de l'engagement des États membres à renforcer leur coopération dans le secteur de l'aviation civile, un domaine clé pour consolider les économies nationales et améliorer les services offerts aux citoyens.

L'action commune dans l'aviation civile joue un rôle central dans la réalisation d'un marché arabe unifié, en facilitant la mobilité des citoyens, en renforçant l'intégration régionale et en établissant des bases solides pour un partenariat durable au service des intérêts communs, a relevé M. al-Chahoubi.

De son côté, le président du conseil exécutif de l'ACAO, Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej, a mis en exergue l'importance de la volonté commune des pays arabes pour améliorer et développer ce secteur vital, un pilier essentiel du développement durable dans la région.

La réussite dépend de l'unité, de la complémentarité des rôles et de la coopération entre les pays arabes, a-t-il fait remarquer, rappelant que ces derniers ont déjà prouvé leur capacité à rivaliser avec l'Occident et doivent désormais s'unir pour mettre en avant leur force dans ce domaine stratégique.

Depuis sa création en 1996, l'Organisation arabe de l'aviation civile veille à renforcer la coordination et la coopération entre les autorités de l'aviation civile des États membres à travers ses instances de gouvernance, ses comités techniques et son secrétariat général.

Ainsi, l'ACAO a signé des mémorandums d'entente avec des organisations régionales en Afrique, en Europe, en Amérique latine, ainsi qu'avec plusieurs pays à travers le monde, ce qui lui a permis de contribuer au renforcement des capacités et d'offrir un appui technique à l'aviation civile internationale.

En outre, les priorités ont été définies et des plans d'action conjoints ont été élaborés avec les bureaux régionaux de l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) et les organisations régionales similaires, portant sur le renforcement du transport aérien, de sa sécurité et de sa sûreté, sur l'augmentation de la capacité d'accueil et de l'efficacité de la navigation aérienne, ainsi que sur la protection de l'environnement aéronautique.