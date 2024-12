Ile Maurice: Noël à travers les yeux des enfants

Noël est un festival de joie et de partage, vu à travers les yeux innocents des enfants. Dans ce recueil de témoignages, chaque enfant, avec sa perspective unique, redéfinit l'esprit de Noël. Des sapins décorés aux cadeaux désirés, en passant par des moments précieux en famille, ils nous rappellent que cette période est bien plus qu'une simple affaire de cadeaux, mais aussi un moment privilégié passé avec les êtres chers.

Néhémie Antoine, six ans: «...Barbie n'a pas d'amis»

«Noël c'est une fête. J'aime avoir des cadeaux.» Le sourire s'entend dans la voix joyeuse de Néhémie Antoine, six ans. Elle rigole d'avoir à expliquer Noël aux grandes personnes. À quoi ressemble le père Noël ? «Il a une chemise rouge. Il a un gros ventre.» Son traîneau est tiré par des «cerfs»

Ce qu'elle va demander au père Noël ? Une Barbie. En réalité, Néhémie possède déjà plusieurs Barbie, mais l'une des poupées incontournables manque encore à sa collection. «Avant, j'avais seulement Barbie. Maintenant, je veux celle qui est avec Ken, parce que Barbie n'a pas d'amis.»

Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur sa liste de cadeaux ? Un MobiGo, répond-elle spontanément. Un quoi ? Un MobiGo. Néhémie rit de plus belle devant cette grande personne qui ne sait pas du tout ce que c'est qu'un MobiGo. «C'est ce gros truc là. On joue dessus. Comme si un game. Mais en plus gros.» Gros comment ? Gros comme une maison ? Nouvel éclat de rire. «Non, moyen. On peut jouer tout seul, on peut être à deux.»

Pour avoir tous ces cadeaux, qu'est-ce qu'il faut faire ? «Gentille», dit la petite voix. «Je ne dois pas être méchante. Je dois parler avec mes camarades, jouer avec eux.» Est-ce qu'être sage, c'est juste aller s'asseoir devant la télé ? «Non», s'exclame-t-elle. «Je dois rester avec ma maman. L'aider quand elle fait la cuisine.» Son plat préféré ? Le curry de porc. L'aide précieuse qu'elle apporte à sa maman : «Éplucher l'ail. Je fais tout le temps la vaisselle.» Fera-t-elle la vaisselle pour Noël ? «Je ne sais pas.»

Avni Aujgobee, huit ans: «Offrir des cadeaux à ceux qu'on aime»

Du haut de ses huit ans, Avni Aujgobee croit fermement en la magie de Noël. Pour elle, cette fête ne se limite pas à recevoir des présents de ses parents, proches ou amis. Noël symbolise avant tout le bonheur de réunir sa famille et de partager des moments précieux.

«Noël est ma fête préférée parmi toutes les autres. C'est une occasion de décorer la maison et de recevoir beaucoup de cadeaux. Pour les Chrétiens, Noël représente la naissance de Jésus dans une étable et pour moi, c'est surtout le jour où l'on peut offrir des cadeaux à ceux qu'on aime», confie-t-elle. Ce geste d'offrir, précise-t-elle, est une tradition qui lui tient particulièrement à coeur.

L'un de ses souvenirs les plus marquants de Noël remonte à l'année où ses parents lui ont fait une surprise mémorable : un véhicule de sa couleur préférée, le rose. «Je ne m'y attendais pas du tout. C'était une grande surprise qui m'a réchauffé le coeur», raconte-t-elle, un large sourire illuminant son visage. Pour Avni, Noël est bien plus qu'une fête ; c'est un moment pour offrir un sourire et créer des souvenirs inoubliables.

Cette année, Avni attend avec impatience le 25 décembre pour découvrir les nombreux paquets soigneusement déposés au pied du sapin. Mais ce qu'elle espère le plus, c'est de voir tous les membres de sa famille réunis sous un même toit.Très sensible à la cause animale, elle aime également se faire photographier avec des animaux dès que l'occasion se présente.

Ivory Quirin, dix ans: «Ce plaisir d'être en famille...»

Ivory Quirin, dix ans, a une vision bien précise de ce que représente Noël : avant tout, un moment privilégié pour être en famille. La petite Curepipienne rêve de se retrouver entourée de ses proches lors d'un repas convivial ou simplement de partager des instants précieux avec ses cousins. «C'est l'occasion de s'amuser et, parfois, de faire quelques bêtises», confie-t-elle avec un sourire malicieux.

Pour Ivory, la magie de Noël ne se limite pas aux cadeaux ; elle réside aussi dans la joie et les rires partagés. «Et puis, il ne faut pas oublier que c'est le moment où l'on reçoit le plus de cadeaux», ajoute-t-elle, les yeux pétillants. Cette fête occupe une place spéciale dans son coeur, au point qu'elle la préfère à son propre anniversaire. «À Noël, j'ai beaucoup plus de cadeaux !»

Comme beaucoup d'enfants, Ivory rédige chaque année une liste au bolom vêtu de rouge. Pourtant, elle avoue que les surprises la ravissent tout autant. «Même si j'ai fait une liste, j'aime qu'on me surprenne. Et si on m'offre aussi ce que j'ai demandé, je ne vais pas dire non», lance-t-elle en riant.

Cette année, Ivory a décidé de demander des fournitures scolaires pour la rentrée de janvier. «Les cadeaux utiles me rendent tout aussi heureuse», dit-elle. Pour Ivory, Noël est une période de bonheur pur, où l'amour et le partage prennent tout leur sens. Qu'il s'agisse de l'excitation d'ouvrir des paquets ou de la chaleur des moments passés avec ses proches, elle savoure pleinement cette fête qui, pour elle, rime avec convivialité et joie.

Ysée Maingard, cinq ans: «C'est vraiment ma fête préférée»

«Je m'appelle Ysée, j'ai cinq ans, j'habite à Bain-Boeuf et j'adore Noël ! Cette année, mon papa m'a offert un calendrier de l'Avent. Chaque matin, j'ouvre une petite fenêtre pour découvrir une surprise. Ça m'aide à patienter, mais j'ai tellement hâte !

Avec maman, on écoute des chansons de Noël. J'adore chanter Feliz Navidad et Alime Teign, des chansons que j'ai apprises à l'école. Le soir, avant de dormir, je pense au père Noël. J'espère qu'il a bien reçu ma lettre, parce que cette année, j'ai été très sage. J'ai aidé papa à décorer le sapin, et j'ai aussi donné un coup de main à maman pour mettre la table et préparer le dessert du réveillon. Miam, ça sentait tellement bon !

Avant de me coucher, on a laissé un verre de lait, des cookies pour le père Noël et des carottes pour ses rennes, surtout Rodolphe, le renne au nez rouge, mon préféré ! Quand je me réveillerai, je courrai vite voir ce qu'il a déposé sous le sapin. Noël, c'est vraiment ma fête préférée !»

Bhavesh Latchuman, 13 ans: «Un moment de partage en famille»

Pour Bhavesh Latchuman, 13 ans, Noël est avant tout une fête de famille et de partage. Ce qu'il aime le plus, c'est passer du temps avec ses proches et admirer les belles décorations de Noël qui illuminent cette période magique. Bhavesh décrit le père Noël avec simplicité et affection. «Il est gentil, il a une grande barbe blanche et porte un costume rouge.» Si jamais il avait l'occasion de passer une journée avec lui, Bhavesh choisirait de l'aider à préparer et à distribuer des cadeaux.

Cette année, ses souhaits pour les cadeaux sous le sapin sont très pratiques. Il aimerait recevoir des vêtements et des fournitures scolaires, montrant une maturité qui va au-delà des simples jouets. Bhavesh participe activement aux festivités, notamment à la décoration du sapin. Il raconte avec enthousiasme qu'il aime accrocher des boules, des guirlandes et, bien sûr, placer l'étoile au sommet du sapin.

Le jour de Noël, il célèbre avec sa famille en partageant un repas spécial et en ouvrant les cadeaux. Parmi les mets qu'il savoure particulièrement, la bûche de Noël est son dessert préféré. Pour Bhavesh, Noël est synonyme de bonheur et de partage. Il aime offrir des cadeaux à ses proches, que ce soit à sa famille ou à ses amis, pour leur faire plaisir et renforcer les liens qui les unissent.

Krishav Swarit Sanayasi, 11 ans: «Durant cette période, on apprend aussi à donner»

Krishav Swarit Sanayasi, 11 ans, est élève à la sir Veerasamy Ringadoo Government School et habite à Quatre-Bornes. Pour lui, Noël est un moment magique, rempli de joie et de rêves. «C'est une période que j'attends avec impatience. Cela symbolise aussi la générosité et les moments passés en famille. Durant cette période, on reçoit certes, mais pour moi, on apprend aussi à donner. Et cela est très important.»

Pour Noël, comme la tradition le veut, «je vais emballer les cadeaux et les placer sous le sapin que j'ai décoré moi-même. Le jour de Noël, nous allons tous nous réunir autour du sapin. Et puis, c'est moi qui vais jouer au père Noël et distribuer les cadeaux à tout le monde. J'ai prévu quelques cadeaux pour les membres de ma famille et aussi pour mes connaissances. Quant à moi, comme cadeau, j'aimerais bien recevoir une Nintendo Switch avec quelques jouets, mais j'aimerais aussi voir quelques améliorations sur le plan social. Je souhaiterais qu'il y ait moins de fléaux, moins de crimes, et une amélioration du système éducatif et de la santé».

Jehanne, 12 ans: «Si seulement il existait une machine à remonter le temps...»

Jehanne, 12 ans, habitante de Baie-du-Tombeau, qui a obtenu cinq unités au Primary School Achievement Certificate, raconte son plus beau Noël : «Si ces derniers temps, Noël est surtout synonyme de recueillement et de prières, je n'ai pas oublié le 24 décembre 2021. À cette époque, nous fêtions encore Noël. Ce jour-là, nous étions en train de dîner en famille et j'ignore ce qui m'a pris mais j'ai commencé à parler de Noël en disant à ma maman que je ne voulais plus de cadeaux. Mais après, je me suis sentie mal car je me suis dit que lorsque le père Noël viendrait, ma maman le lui annoncerait et alors, il se sentirait très triste. J'ai donc changé d'avis et j'ai informé maman que je voulais bien que le père Noël me laisse un présent.

Ce soir-là, avant d'aller au lit, nous avons mis nos chaussures sous le sapin, avec nos noms inscrits dessus. J'ai eu du mal à m'endormir, mais j'y suis finalement parvenue. Le lendemain matin, quand nous nous sommes réveillés, nous avons vu beaucoup de cadeaux sous le sapin. J'étais très contente en découvrant les miens. Le père Noël m'a offert un téléphone portable. Il y avait aussi une chaîne et d'autres présents. Mais mon cadeau préféré, c'était le téléphone portable. Ce fut le plus beau Noël de ma vie. En y repensant, j'ai l'impression que c'était hier. Si seulement il existait une machine à remonter le temps...»

Kennaelle Lamb, dix ans: «J'aime beaucoup décorer le sapin avec maman et papa»

Pour Kennaelle Lamb, Noël est une fête pleine de magie, d'attentes et de moments partagés avec sa famille. Bien que la majorité de ses cousins soient plus âgés, la fillette de dix ans est très gâtée, mais cela ne l'empêche pas de vivre Noël dans toute sa simplicité.

«J'ai envoyé ma lettre au père Noël», nous confie-t-elle avec un sourire. «J'ai demandé une caméra pour enfant, une maison avec des poupées et des vêtements.» Comme beaucoup d'enfants, Kennaelle Lamb croit fermement que son comportement durant l'année influe sur la venue du père Noël. «Il faut être une bonne fille pour qu'il passe. Je suis sûre qu'il viendra ; j'ai été sage», ajoute-t-elle avec assurance.

Mais Noël, pour Kennaelle Lamb, n'est pas seulement une question de cadeaux. C'est aussi un moment de partage. «J'aime beaucoup décorer le sapin avec maman et papa. C'est un moment où l'on est tous ensemble.» Noël est aussi l'occasion de savourer un dîner en famille.

Kennaelle Lamb, qui a été baptisée un jour de Noël, perçoit cette fête comme un symbole spirituel. Noël, pour elle, c'est l'innocence d'un enfant qui croit en la magie, mais aussi la chaleur des moments partagés avec les êtres chers. C'est une fête où chaque détail, du sapin aux repas en famille, prend une signification particulière.

Shravya Peeroo, quatre ans: «Des cadeaux, des câlins et le bonheur du partage»

Pour Shravya, ce qu'elle aime le plus à Noël, ce sont les cadeaux et la décoration du sapin. Elle décrit le père Noël avec beaucoup de tendresse comme «un homme au gros ventre, vêtu de rouge, avec une grande barbe blanche, qui offre des bonbons et des cadeaux aux enfants, comme à l'école».

Lorsqu'on lui demande ce qu'elle ferait si elle passait une journée avec le père Noël, Shravya répond avec enthousiasme : «Je partagerais plein de gâteaux avec lui, je le câlinerais beaucoup et je lui demanderais plein de cadeaux.»

Sous le sapin, son souhait le plus cher cette année est de découvrir une guitare. Elle raconte avec fierté comment elle a aidé sa maman à décorer l'arbre de Noël en accrochant des boules, des petits pères Noël et des ballons.

Shravya a déjà prévu sa journée de Noël : «Le matin, je vais ouvrir tous mes cadeaux, puis me préparer pour aller chez mes grands-parents et ma tante, pour collecter les cadeaux sous leurs sapins. Le soir, nous aurons un dîner en famille avec mes grands-parents.»

Pour elle, Noël signifie recevoir beaucoup de cadeaux et partager des chocolats avec ses amis et ses grands-parents. Elle ajoute, avec une maturité touchante, qu'elle aime offrir des chocolats et des biscuits à ses proches pour partager le bonheur.

Enfin, Shravya souligne l'importance de l'entraide et du partage à Noël. «C'est important d'aider et de partager avec tout le monde, tous les jours et aussi pour Noël, parce qu'il faut partager le bonheur avec tout le monde. Et comme ça, eux aussi peuvent partager leurs gâteaux avec moi et jouer avec moi. Et il faut aider tous ceux qui en ont besoin, comme maman le dit.»

Shreenithi Joorun, cinq ans: «On doit offrir aux autres pour les rendre joyeux»

Pour Shreenithi Joorun, cinq ans, Noël est une période enchantée, où l'imagination et les moments passés en famille prennent tout leur sens. Ce qu'elle préfère avant tout, c'est décorer son sapin. Avec enthousiasme, elle raconte qu'elle y accroche des boules colorées, de petites étoiles scintillantes et même des miniatures de père Noël.

Si elle avait la chance de passer une journée avec le père Noël, Shreenithi sait déjà comment elle l'accueillerait. Elle lui offrirait des cookies, jouerait au Ludo avec lui et, pour finir, écouterait une belle histoire racontée par ce personnage magique qu'elle admire tant. Son plus grand souhait pour Noël cette année n'est pas un objet grandiose, mais un moment rempli de tendresse : elle rêve que le père Noël vienne chez elle, la prenne dans ses bras et lui offre une peluche en cadeau.

La célébration de Noël chez Shreenithi commence par une balade en famille à Mahébourg, suivie d'une session de shopping. Elle a même déjà prévu d'acheter un cadeau pour son frère, Swarit. Au menu de Noël, sa famille préparera une grillade d'agneau.

Noël, pour Shreenithi, signifie célébration en famille, mais elle n'oublie pas ceux qui n'ont pas la même chance. Elle exprime un sentiment de générosité touchant : «Pas tout le monde a les moyens de fêter Noël. Alors, on doit offrir des cadeaux pour rendre les autres joyeux.»

Krish, neuf ans: «Cette année, j'ai été vraiment sage»

Noël cette année est un moment très spécial pour Krish, neuf ans. Car ce sera son premier Noël avec sa petite soeur Myra, qui est née au début de cette année, mais pas que ! Toute la petite famille - composée du papa, self-employed, de la maman, employée de banque, de Krish et de Myra - a aussi fait ses valises pour deux semaines et célébrera tous ensemble les festivités de Noël à l'étranger, loin de leur maison à Maurice.

«C'est un Noël magique ! Je m'appelle Krish, j'ai neuf ans et je vais à l'école Planet Kids. Cette année, j'ai été vraiment sage, comme mes parents me l'ont demandé. J'ai bien écouté en classe et j'ai fait mes devoirs sans râler. Ma maman et mon papa m'ont dit que si j'étais sage, le père Noël m'apporterait plein de cadeaux. Et ça, c'était vraiment ce que j'attends le plus ! Je souhaite aussi que le père Noël ait une considération spéciale pour ceux qui vivent des moments difficiles, notamment ceux qui sont au bas de l'échelle sociale et les enfants qui sont privés de leurs parents en cette période de festivités.»

Ce Noël est très particulier, confie-t-il.«Car Myra, ma petite soeur, ne comprend pas encore tout. Elle est encore toute petite, mais j'ai hâte qu'elle puisse aussi profiter de la magie de Noël avec moi. Nous allons ouvrir nos cadeaux ensemble le matin de Noël. Je n'ai pas fait de liste de cadeaux à donner au père Noël. Je serai content de ce qu'il offrira cette année.»

L'enfant ajoute que ce sera un Noël plein de rires, de cadeaux et de bonheur. «Je suis très content de passer ce moment avec ma famille, loin de chez nous. J'espère que le père Noël reviendra l'année prochaine et que Myra pourra elle aussi découvrir, car elle sera un peu plus grande, toute la magie de Noël.»

Bhoomi Devi Kissoondoyal, 13 ans: «Moment magique où tout semble possible»

Pour Bhoomi Devi Kissoondoyal, âgée de 13 ans et qui ira en Grade 8 l'année prochaine, Noël est bien plus qu'une fête. «C'est un moment magique où tout semble possible», confie-t-elle, les yeux brillants d'excitation. Elle adore l'odeur du pain d'épices qui flotte dans la maison, les lumières qui scintillent dans la nuit et, surtout, le temps passé avec sa famille, dont son père, sa mère et son petit frère.

Pour l'habitante de Highlands, Phoenix, Noël, c'est aussi un moment pour dire merci et rêver, comme si, pendant quelques jours, tout le monde croyait un peu plus en la magie. «C'est mon moment préféré de l'année», avoue-t-elle avec un sourire.

Jelina Satapah, 11 ans: «Des moments qui construisent des souvenirs durables»

Pour Jelina Satapah, 11 ans, Noël est bien plus qu'une simple célébration. C'est une trêve familiale, un moment suspendu où la chaleur des retrouvailles efface les kilomètres. Chaque 24 décembre, elle quitte la routine pour rejoindre ses grands-parents à Dieppe, en Normandie, accompagnée de ses parents et de son petit frère, Evan.

La soirée s'ouvre autour d'une table où la Normandie dévoile ses saveurs. Fromages affinés - camembert, livarot, Neuchâtel - et fruits de mer tels que langoustines, saumon et coquilles Saint-Jacques aux accents iodés inaugurent le repas. Ensuite, un carré d'agneau rôti, sublimé par une croûte d'ail et de persil, cède sa place à une bûche raffinée mêlant framboise et pistache.

Mais ce festin, aussi raffiné soit-il, n'est qu'un décor. Pour Jelina, l'essentiel est ailleurs : dans les rires partagés, les discussions qui animent la table et ces appels à Maurice où les voix familiales réchauffent la distance. «Même à des milliers de kilomètres, on sent que l'on fait partie de la fête. Les pétards là-bas nous rappellent qu'on est ensemble, autrement», confie-t-elle.

À minuit, le sapin devient l'épicentre des réjouissances. L'ouverture des cadeaux éclaire les visages, surtout celui d'Evan, dont l'émerveillement emplit la pièce. «Voir leurs yeux briller, c'est ça, la magie de Noël», dit Jelina en souriant. Le lendemain, la fête s'étire autour d'un repas généreux : huîtres, truites, foie gras et viandes savoureuses. «Ce déjeuner prolonge l'esprit de Noël, un prétexte à savourer chaque instant en famille», explique-t-elle. Noël, pour Jelina, est bien plus qu'un rituel ; c'est un espace hors du temps, une parenthèse de partage et de tendresse. «Ce sont ces moments qui construisent des souvenirs durables, ceux qu'on garde toute une vie», conclut-elle avec sagesse.

Chesna Babanah, 16 ans: «Passer des moments de qualité avec ma famille»

Pour Chesna Babanah, une élève de 16 ans en Grade 10 au MGI, Noël est bien plus qu'une simple célébration. «Pour moi, Noël a toujours été un événement magique, car il remplit l'air d'amour, de joie et de vie. C'est une journée qui rayonne de chaleur et de positivité à chaque instant, une occasion qui me permet de passer des moments de qualité avec ma famille et mes amis.»

Enfant unique vivant à Union-Park, Chesna voit en cette fête une opportunité précieuse de resserrer les liens familiaux et de créer des souvenirs inoubliables. Noël, avec son esprit de partage et de générosité, continue d'être une source d'émerveillement et de bonheur, que l'on soit jeune ou adulte, apportant une touche de magie dans chaque foyer.

Thaayna Nursingen, sept ans: «Magie, joie et partage»

Pour Thaayna Nursingen, sept ans, Noël est bien plus qu'un simple jour de l'année : c'est une véritable fête de magie, de joie et de partage. À ses yeux, cette période est synonyme de cadeaux, de bons moments en famille et d'une atmosphère unique qui réchauffe les coeurs.

«À Noël, c'est le père Noël qui récompense les enfants sages. Ceux qui ont bien travaillé à l'école, qui aident leurs parents et qui sont obéissants», explique Thaayna avec un sourire malicieux. Chaque année, elle écrit une lettre au père Noël avec l'aide de sa maman. «Cette fois, on l'a fait pour moi et mes deux petites soeurs, Sysy et Ava. Maintenant, on attend avec impatience que le père Noël vienne déposer nos cadeaux.»

Mais pour Thaayna, Noël, ce n'est pas seulement des cadeaux. C'est aussi un moment fort en symboles et en traditions. «C'est la naissance de Jésus, un jour important pour nous tous.» Cette dimension spirituelle se mêle aux rires et à la chaleur familiale, car Noël est aussi l'occasion pour elle de retrouver ses cousins et cousines.«On se réunit tous et c'est vraiment une fête où tout le monde est heureux.» Entre les éclats de rire, les repas savoureux et les échanges de cadeaux, Thaayna savoure chaque instant de cette fête unique.

Pour cette petite fille, Noël est avant tout une célébration du bonheur, de la générosité et de l'amour partagé. «C'est ça la magie de Noël. Maman me dit que c'est important pour que cette magie vive dans notre coeur», conclut-elle avec des étoiles dans les yeux.

Les frères Aayan et Veer, neuf et 11 ans: «Les adultes ont inventé le père Noël pour que les enfants se comportent bien toute l'année»

Dans la soirée de mardi, le sapin de Noël est enfin décoré avec soin dans le salon. «Jésus né à cette occasion et le jour de Noël, on se réunit pour fêter son anniversaire», confient Aayan, neuf ans, et son frère aîné, Veer, 11 ans, habitants de Curepipe. Les préparatifs commencent quelques jours avant, relatent-ils, car «il faut décorer l'arbre de Noël et aussi se préparer pour d'autres activités ce jour-là»

Outre les prières, le jour de Noël symbolise pour les deux enfants la convergence des sentiments de joie, de générosité, de partage et le bonheur de la réception. «En ce jour, on passe du temps avec la famille et les proches, et on joue à beaucoup de jeux. Le poulet grillé est le menu spécial du déjeuner. Ensuite, nous allons au restaurant en soirée pour dîner. Nos parents distribuent également des cadeaux aux autres enfants du quartier.» La magie de Noël, c'est aussi recevoir des cadeaux. «Je souhaite avoir un vélo et des poissons pour mon aquarium», dit Veer. Pour Aayan, la liste des souhaits comprend cette année une mini voiture télécommandée et une montre.

Mais à qui exactement ont-ils fait part de leurs souhaits de cadeaux ? «À nos parents», disent-ils, car il ne faut absolument pas croire que le père Noël vienne à Maurice. «Il ne neige pas à Maurice et il n'y a pas de cheminée dans notre maison. Donc, le père Noël ne peut pas arriver en premier lieu», explique Aayan. «C'est une invention des gens qui est devenue populaire avec le temps et qui permet à tous les enfants de recevoir des cadeaux et d'être heureux. Les adultes ont inventé le père Noël pour que les enfants se comportent bien toute l'année et qu'ils reçoivent des cadeaux le jour de Noël en pensant que ceux-ci sont offerts par le père Noël», conclut Veer, même s'il sait que les enfants croient au père Noël..

Miya Appasamy, trois ans: «Je vais offrir un parfum à mon papa»

Elle, c'est Miya Appasamy. Originaire de Camp-Levieux, elle a trois ans et fréquente l'école maternelle La Douce Colombe. Si on lui demande quel est le nom de son ami le plus cher, c'est presque automatiquement celui de Deven. Miya participe cette année aux festivités de Noël 2024, qui ne se contentent pas de recevoir, mais aussi de donner. Mission accomplie pour Miya, qui, avec son père, Marvin, a acheté des cadeaux pour les autres membres de la famille.

Les poupées que Miya recevra ne seront qu'un début. Marvin et son épouse, Katty, ont prévu une belle surprise pour elle lors de la soirée du 24 au 25 décembre. «Il faut apprendre aussi aux enfants à donner et non pas seulement à recevoir», confie Katty. Miya et son père se sont rendus ensemble pour acheter un cadeau pour maman. «Je vais offrir un parfum à mon papa», déclare Miya.

Le jour de Noël, Miya et ses parents partageront un repas chez la grand-mère, Jocelyne Paul, qui habite à Trèfles. Le sens du partage est une valeur que Katty et Marvin veulent inculquer à leur fille. Miya offrira un bouquet à sa grand-mère et aura également l'occasion d'embrasser sa marraine, Nathalie, qui réside en France, et elle a décidé de passer les fêtes de fin d'année 2024 avec sa famille.

Abigaël Albert, 14 ans: «Les cadeaux, ce n'est pas la priorité»

Noël, pour Abigaël, c'est avant tout un moment de simplicité en famille. À 14 ans, elle vit avec sa mère et son frère, et préfère largement la chaleur de son foyer aux magasins bondés. Ce qu'elle aime particulièrement, c'est préparer sa maison pour Noël. Cela passe par des moments en famille, comme regarder les classiques de Noël : Le Grinch, Maman j'ai raté l'avion et bien d'autres. Elle raconte : «C'est vraiment le clou des vacances, juste avant la rentrée des classes.» Abigaël est une ado méticuleuse et ne rechigne jamais à participer aux tâches de fin d'année, comme le ménage ou la décoration du sapin. Elle aime ces moments partagés avec sa maman et son frère, qu'elle considère presque comme un rituel. «On décore toujours le sapin ensemble», nous raconte-t-elle. Avec ses cousines, elle organise aussi des activités DIY spéciales Noël, des moments qu'elle trouve particulièrement joyeux.

Pour le réveillon, Abigaël, sa mère et son frère ont l'habitude de fêter Noël à l'hôtel. Cela leur permet de passer un bon moment ensemble, loin des préoccupations quotidiennes, avant de reprendre l'année scolaire.

Au fil des années, Abigaël a appris à relativiser l'importance des cadeaux. «Les cadeaux, ce n'est pas la priorité», dit-elle avec maturité. Elle remarque aussi que Noël dans les films n'a rien à voir avec la réalité : les grandes réunions de famille, les repas somptueux et les montagnes de cadeaux ne sont pas ce qu'elle recherche. Bien sûr, elle apprécie de recevoir des cadeaux, mais aujourd'hui, elle préfère des choses utiles. «Je mise maintenant sur des cadeaux pratiques.»

Pourtant, la magie de Noël reste présente. Au pied de son sapin, il y a une petite crèche et à minuit, Abigaël place le Petit Jésus. La crèche, avec la Sainte famille, lui rappelle que la famille est le trésor le plus précieux.

Elaïna Augustin, 11 ans d'Agaléga

«Pou mwa, Lanwel se enn zour spesial. Nou viv li ek nou fami, selebre ek pas bann bon moman.»

Carenne Augustin, sept ans d'Agaléga

«Le 25 nou fet Lanwel. Mo ekstra kontan parski nou pou resevwar boukou kado.»