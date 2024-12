Maroc: Modernisation des structures de la police - Renforcement de la proximité et diversification de l'offre sécuritaire (Bilan annuel)

Rabat — L'année 2024 a connu la poursuite des travaux de construction du nouveau siège central de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) à Rabat, qui se veut un complexe administratif mettant en harmonie la beauté de l'architecture marocaine moderne et les normes architecturales et fonctionnelles suivies en matière de construction des établissements de sûreté classés comme hautement sensibles.

Les travaux de construction ont atteint un taux de réalisation de près de 90 % dans une grande partie des dépendances et équipements de ce siège, qui doit être inauguré officiellement courant 2025 selon le planning initial prévu.

Par ailleurs, dans le cadre du renforcement des structures territoriales de la police de proximité et de l'accompagnement en services de l'étalement urbanistique au niveau des nouveaux pôles urbains, la DGSN a procédé à la création, au cours de cette année, de 19 nouvelles structures policières, selon les données du bilan annuel 2024 de la DGSN.

Il s'agit notamment d'accompagner l'étalement urbain de la ville de Nador par l'élévation du District Provincial de Nador en Sûreté Régionale et le renforcement de cette nouvelle structure en moyens logistiques, humains et opérationnels, en plus de la création de quatre nouveaux arrondissements de police à Al Hoceima, Souk Sebt Ouled Nema, Fès-Ville et à Sidi Youssef Ben Ali à Marrakech.

En vue de renforcer la police de proximité, la DGSN a inauguré en 2024 une nouvelle salle de commandement et de coordination à la préfecture de police de Kénitra. Il s'agit d'une structure de sécurité intégrale pour la gestion des opérations de terrain et la mise en oeuvre de plusieurs missions opérationnelles comme la sécurité routière, la police secours et le contrôle urbain par caméras.

Cette structure vient s'ajouter et compléter l'unité mobile de la police-secours créée à Kénitra en 2023, afin d'opérer suivant le système 7/7 et 24/24 et ainsi assurer la réponse à tous les appels au secours des citoyens dans la plus grande célérité et suivant des délais contrôlés et suivis en permanence par les services concernés aux échelles centrale et régionale.

Dans le cadre de la même orientation visant le renforcement des unités de terrain pour répondre aux appels au secours des citoyens, il a été procédé au renforcement des unités de police-secours de la préfecture de police de Marrakech, à travers la création de deux Brigades Motocyclistes Mobiles au niveau des Districts de Police de Marrakech-Ménara et de Marrakech-Guéliz.

Dans le même sens, la DGSN a lancé des projets intégrés pour le renforcement du Poste central de commandement et de coordination à la préfecture de police de Casablanca, à travers une brigade mobile de la police-secours, qui sera dotée d'importants moyens logistiques et de ressources humaines par le biais de la formation de dizaines de fonctionnaires de police. Cette brigade doit couvrir le territoire du pôle urbain de Casablanca, qui compte 13 districts de police.

En outre, en vue d'accompagner la densification du trafic routier et de la circulation, la DGSN a donné le coup d'envoi de six nouveaux services de constatation des accidents de la circulation répartis sur les villes de Marrakech, Casablanca, Salé et de Kénitra, outre la création de cinq unités de gestion de la circulation routière couvrant les districts de police relevant de la préfecture de police de Marrakech.

Ces unités et l'ensemble des équipes similaires à l'échelle nationale seront dotées prochainement de plus de 180 radars de contrôle de vitesse de nouvelle génération, en partenariat avec l'Agence nationale de sécurité routière (NARSA).

De même, dans le cadre des préparatifs aux grands événements sportifs qui seront organisés dans le Royaume à partir de l'année prochaine, les cellules sportives relevant des villes de Rabat, Marrakech, Fès, Agadir et de Tanger, qui devront accueillir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, ont été promues en brigades préfectorales de la sécurité sportive, tout en les renforçant par des moyens humains qualifiés et des équipements logistiques et de transport nécessaires.

Dans la même lignée, la DGSN a mis en place un "service préfectoral de la sécurité sportive" à Casablanca, une réalisation d'envergure sur la voie de la concrétisation d'un modèle marocain en matière de sécurisation des matchs internationaux de football.

En ce qui concerne l'accompagnement de l'élargissement et la densification du trafic au niveau des postes frontaliers maritimes et aériens, la DGSN a créé en 2024 plusieurs nouvelles structures de police, à savoir des Commissariats Spéciales au niveau du port maritime de Tan-Tan, de l'aéroport Moulay Ali Cherif à Errachidia et de l'aéroport de Zagora, dédiées à la fois aux missions de la police des frontières et à la sécurisation des structures et équipements de transport aérien et maritime.

L'année 2024 a connu également la poursuite des efforts de renforcement des unités territoriales par des brigades spécialisées, dont la création de trois brigades cynotechniques au niveau de la préfecture de police de Casablanca, de la sûreté régionale d'Al Hoceima et de la sûreté provinciale de Safi, ainsi que par la création de l'unité mobile de restauration relevant du Groupement Mobile de Sécurité GMS 99.

Il s'agit d'une unité mobile dotée de cantines et d'équipements de cuisine mobiles, destinées à assurer de manière autonome les services de restauration des brigades mobiles lors des grandes opérations de maintien de l'ordre et dans les zones reculées et les terrains difficiles d'accès.

Par ailleurs, la DGSN s'est attelée à la poursuite de la généralisation de la nouvelle génération d'armes et d'équipements de fonction, utilisés dans les interventions sécuritaires afin de neutraliser les individus aux comportements offensifs ou qui refusent d'obtempérer aux fonctionnaires de police, tout en préservant leur intégrité physique et en protégeant les policiers.

Ainsi, il a été procédé à la généralisation durant cette année de l'arme alternative "BOLAWRAP" au niveau des services de sûreté régionale de Taza, Ouarzazate, Al Hoceima, Nador et des services de sûreté provinciale d'El Jadida et de Safi, qui ont été dotés de dizaines d'armes de ce type.

En plus, 14 commandements de police ont étaient équipés par un total de 560 pistolets à impulsion électrique "TASER-7". Plus de 117 interventions sécuritaires ont été réalisées jusqu'à présent en faisant usage de ces nouveaux équipements de fonction, en hausse de 194,5 % par rapport à 2023.