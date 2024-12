Maroc: Tan-Tan - Inauguration d'une Maison des jeunes pour près de 2 MDH

Tan — Une Maison des jeunes a été inaugurée lundi à Tan-Tan pour un coût estimé à 1,955 million de dirhams.

Cette nouvelle structure destinée aux jeunes, inaugurée par le gouverneur de la province de Tan-Tan, Abdellah Chater, se compose d'une salle de sport, une salle polyvalente, une réception, une salle de jeux, un centre de soutien scolaire, une salle informatique et une salle de musique.

Le directeur provincial du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -secteur de la jeunesse- à Tan-Tan, Ibrahim Khalil Ailoul, a indiqué que ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère visant à créer des institutions de nouvelle génération sur tout le territoire national, par la réhabilitation et l'équipement des établissements existants et la modernisation de leurs services pour en faire des espaces culturels et artistiques par excellence.

Il a souligné que l'ouverture de cet établissement, en tant qu'espace d'apprentissage social et démocratique, permet aux jeunes d'avoir des opportunités de rencontre et d'intégration dans la société, de s'ouvrir sur les autres et d'apprendre les valeurs de tolérance et de solidarité entre les différentes catégories de la société.

M. Ailoul a ajouté que le ministère de la Jeunesse oeuvre pour la généralisation du programme "Passeport des Jeunes", qui permet aux jeunes de bénéficier de services sportifs, culturels et de divertissement, en impliquant les établissements publics, les collectivités territoriales et le secteur privé, concernant plusieurs domaines, tels que la musique, la chanson, le théâtre, la poésie et le livre.

La cérémonie d'inauguration de la Maison des Jeunes, construite sur une superficie de 683 m2, a été marquée par la présentation de spectacles artistiques et la remise de certificats aux artistes plasticiens primés lors des manifestations culturelles récemment organisées à Rabat et Fès.