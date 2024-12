Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 décembre 2024

Tchad : Mort de Saleh Déby Itno, oncle et opposant du président

Saleh Déby Itno, oncle paternel et opposant au président tchadien, est décédé mardi 24 décembre, au Caire. Le PSF, qu’il avait rallié début 2024, considère sa mort « comme un meurtre qui s’inscrit dans la même logique que l’assassinat du président Yaya Dillo Djerou ».

L’oncle paternel et opposant au président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, Saleh Déby Itno, est décédé mardi 24 décembre au Caire, ont annoncé ses proches et un communiqué du Parti socialiste sans frontières (PSF) où il militait. « Il a été évacué dans la nuit de lundi à mardi en direction des Émirats arabes unis pour des soins. Arrivé en Égypte, il a rendu l’âme le mardi », a déclaré un de ses proches. (Source Jeune Afrique)

Sud-Kivu : Un incendie ravage 37 maisons à Nyabibwe

Trente-sept maisons résidentielles et commerciales ont été calcinées à la suite d’un incendie qui s’est déclaré le mardi 24 décembre à Nyabibwe-Centre dans le territoire de Kalehe (Sud-Kivu). L’incendie a été causé par une batterie d’accumulateur d’énergie, selon le président du bureau de coordination du Cadre de concertation territorial de la société civile de Kalehe, Delphin Birimbi.

« Seize maisons d’habitation ont été calcinées avec tous les biens et 21 maisons commerciales avec toutes les marchandises, y compris le hangar du marché, ont été aussi calcinés. Six maisons et des bornes fontaines détruites lors de différentes interventions. Etant donné que cet événement malheureux venait de laisser plusieurs familles sans résidence, nous appelons les gouvernements provincial et national, les différents partenaires et les personnes de bonne volonté à venir en aide à cette population », a plaidé Delphin Birimbi. (Source Radio Okapi)

Bamako : Cérémonie de baptême de la « Place AES » avec les bustes des trois chefs d’Etat

Le Premier ministre, Abdoulaye Maïga, a présidé, ce mardi 24 décembre 2024, la cérémonie solennelle de baptême de voies, places et établissements publics dans le district de Bamako. L’évènement a lieu à la « Place AES », auparavant Place Sommet Afrique – France, sise à Kalaban-Coura, près du marché.

« La rebaptisation des voies et des places et établissements publics est bien plus qu’un acte administratif », a indiqué Amadou Ouattara, le maire de la Commune V, dans son mot de bienvenue. Il s’agit a-t-il expliqué de célébrer nos héros qui ont œuvré pour le Mali. Il s’agit aussi, selon l’édile, de rendre hommage aux bâtisseurs du Mali. C’est enfin, a-t-il conclu, pour donner un visage plus symbolique à nos voies et des places et établissements publics pour les générations présentes et à venir. (Source maliweb)

Fin de la transition : Les Forces Vives de Guinée annoncent des manifs dès le 6 janvier…

Dans une déclaration, les Forces vives de Guinée (FVG) ont égrené un chapelet de manquements des autorités militaires et réitéré « leur décision de ne plus reconnaître, à partir du 31 décembre 2024, la junte, d’exiger son départ et la mise en place d’une transition civile en janvier 2025 ». Déclaration…

Considérant les violations récurrentes par le CNRD de la Charte de la Transition illustrées par l’interdiction des manifestations dans les rues et sur les places publiques, le musèlement de la presse, l’assassinat impuni de plus de 60 manifestants, les disparitions forcées de Foniké Mengué, Billo Bah, Sadou Nimaga et Habib Marouane Camara, la mort en détention dans des conditions suspectes du Général Sadiba Koulibaly, du Colonel Pépé Célestin Guilivogui et du Dr Mohamed Dioubaté… Ces manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques commenceront le 6 janvier 2025 dans le Grand Conakry. (Source mediaguinee)

Sénégal : Débouté, Barthélémy Dias perd définitivement son siège de député

Barthélémy Dias n'a pas pu compter sur le Conseil constitutionnel sénégalais pour tenter de récupérer son siège de député de Dakar. Radié début décembre de l'Assemblée nationale pour une condamnation pour homicide datant de 2017 qui le rendait inéligible, l'opposant s'était tourné tourner vers l'instance pour faire invalider la procédure. Mais il a été débouté.

Dans la décision de trois pages, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour se prononcer sur le fond de l'affaire. Les Sages expliquent notamment que revenir sur une délibération de l'Assemblée nationale n'entre pas dans leurs attributions, puisque ce n'est pas un acte législatif. (Source RFI)

En Côte d’Ivoire, le rap gospel veut « rajeunir l’image de la vie chrétienne »

« En Afrique, la musique dans la foi ». Ce genre musical dont la figure de proue s’appelle KS Bloom s’est popularisé ces dernières années grâce aux mouvements de jeunesse des églises évangéliques.

Dans les clips, les bars ou les boîtes de nuit, ces chansons s’intègrent sans difficulté aux playlists de pop abidjanaise et de « rap ivoire », ce hip-hop mêlé de coupé-décalé. Aussi n’est-il pas rare de se retrouver sur la piste de danse à s’époumoner sur les refrains de tubes comme Commando, de KS Bloom… sans se douter que les paroles sont en réalité à la gloire de Jésus. « Soldats du Christ, on est envoyés pour gagner des âmes… » Derrière la star au 1,4 million d’abonnés sur YouTube, plusieurs artistes évangélistes sont parvenus à s’imposer ces dernières années en Côte d’Ivoire. (Source Lemonde Afrique)

L’UE annonce un don de 12,8 milliards de FCFA en soutien au budget de l’Etat togolais

L’Union européenne (UE) a annoncé une contribution financière de 12,8 milliards de FCFA pour soutenir le budget de l’État togolais, dans le cadre de son partenariat avec le Togo. Cette information a été communiquée par le ministère togolais de l’Économie et des Finances dans un communiqué publié le lundi 23 décembre 2024.

Ce financement, présenté comme un don, vise à appuyer la mise en œuvre de la Feuille de route Togo 2025. Selon les autorités togolaises, cette décision repose sur une évaluation préalable qui a révélé des avancées notables dans des secteurs clés tels que la décentralisation, l’agrobusiness durable, et l’accès des populations vulnérables aux services sociaux essentiels. (Source Beninwebtv)

Harcèlement, abus et agressions sexuelles aux Comores : L’OMS forme les organisations de la société civile en matière de prévention et de répression

Le bureau de la représentation de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) en Union des Comores a organisé un atelier à Fomboni, de jeudi à vendredi dernier. Cet événement a réuni des organisations non gouvernementales, des médias, des associations militantes pour les droits humains et de l’enfant, des représentants de la sécurité nationale ainsi que des institutions chargées de la protection des droits humains.

L’objectif a été de sensibiliser les participants aux mécanismes de l’organisation en matière de protection des droits humains, mais aussi de lutte contre l’exploitation et les abus sexuels, aussi bien au niveau mondial qu’aux Comores. Cette initiative s’inscrit dans un effort de renforcement des capacités des partenaires œuvrant à Mwali aux côtés de cet organisme onusien pour combattre le harcèlement sexuel, la discrimination et l’abus d’autorité. (Source Alwatwan)

Maroc/BRICS : Des intérêts mitigés

En août dernier, plusieurs médias ont rapporté que le Maroc cherchait à intégrer les BRICS. Toutefois, une source autorisée au sein du ministère des Affaires étrangères marocain a catégoriquement démenti cette affirmation, précisant que Rabat n’avait jamais officiellement formulé une demande d’adhésion à cette organisation.

« Le Maroc entretient des relations bilatérales solides et prometteuses avec les quatre autres membres du Groupe et a, par ailleurs, conclu des Accords de partenariat stratégique avec trois d’entre eux », a précisé la même source.

Elle a également nié toute tentative du Maroc de participer au sommet des BRICS organisé en Afrique du Sud, soulignant que, contrairement à une déclaration attribuée au ministre sud-africain des Affaires étrangères, Pretoria « s’est permis de commenter les relations du Maroc avec les BRICS sans aucune consultation préalable ». (Source apanews)

Gabon : Compte unique du Trésor, numérisation des services publics et taxe foncière unique, des réformes saluées par le FMI

Depuis le début de la transition politique amorcée en 2023, le Gabon s’est engagé dans un processus de réformes économiques et institutionnelles visant à renforcer la gestion des finances publiques et à améliorer la mobilisation des ressources internes. Parmi les mesures phares adoptées, le Compte unique du Trésor (CUT), la numérisation des services publics et l’introduction de la taxe foncière unique (TFU) ont récemment retenu l’attention du Fonds monétaire international (FMI), qui salue leur contribution au redressement économique du pays.

Le Compte unique du Trésor, qui centralise tous les revenus et paiements de l’État, marque une avancée majeure dans la transparence et l’efficacité de la gestion budgétaire. Cette réforme permet de réduire les fuites de capitaux, d’améliorer le suivi des flux financiers et de renforcer la discipline fiscale. De même, la numérisation des services publics, notamment dans le domaine fiscal, simplifie les procédures, lutte contre la corruption et accroît les recettes de l’État. Ces mesures constituent une réponse concrète aux recommandations répétées du FMI en matière de gouvernance. (Source GabonMediaTime)