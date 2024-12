Algérie: Foot/Ligue 1 Mobilis (15e journée) - Le leader en péril à Chlef, les poursuivants en appel au sud

ALGER — La JS Kabylie, leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, sera face à un véritable test en affrontant en déplacement l'ASO Chlef, alors que ses poursuivants directs: le CS Constantine et l'ES Sétif, seront en appel au sud du pays pour défier respectivement, la JS Saoura et l'US Biskra, à l'occasion de la 15e journée, prévue jeudi, vendredi, et samedi.

Invaincue depuis huit journées, la JSK (1re, 24 pts) aura à coeur de préserver la dynamique du côté de l'ouest, en affrontant une équipe chélifienne (6e, 17 pts), qui reste sur un nul décroché à Alger devant le champion sortant, le MC Alger (0-0).

Les "Canaris" auront des atouts à faire valoir à l'occasion de ce voyage, puisque les statistiques plaident en leur faveur, eux qui ont grignoté 8 points sur 15 possibles, en dehors de leurs bases, ce qui fait d'eux, la troisième meilleure équipe à l'extérieur, après le MCA et le CRB.

Les Chélifiens espèrent, non seulement préserver leur invincibilité à la maison, mais surtout s'offrir le leader pour se rapprocher du podium.

Logés ensemble en position du dauphin (2e, 20 pts), après leur contre-performance à domicile face respectivement le NC Magra (0-0) et l'USM Alger (1-1), le CS Constantine et l'ES Sétif tenteront, cette fois-ci, de se racheter en déplacement au sud du pays.

Le CSC se rendra à Béchar pour en découdre avec la JSS (14e, 13 pts), une équipe traversant une période difficile, puisqu'elle a aligné six matchs sans victoire (trois défaites et trois nuls, NDLR).

Même s'ils restent jusque-là invaincus à la maison, les Bécharis sont dans une mauvaise posture, d'où l'importance cruciale pour eux d'empocher les trois points, devant un adversaire, qui de son côté, espère éviter un deuxième faux-pas de rang.

Pour sa part, l'Entente, qui a raté à deux reprises, l'occasion de prendre les commandes du championnat de Ligue 1, sera face à un match piège devantl'US Biskra (16e, 11 pts), dont la victoire est plus qu'importante pour quitter la position de lanterne rouge.

Auteure de la plus longue série (en cours) sans victoire avec 8 matchs, l'USB est appelée à se révolter pour sortir la tête de l'eau, et amorcer sa mission de sauvetage.

Le CRB pour oublier sa déroute du Caire

Le MC Alger et le MC Oran, qui se partagent la quatrième place avec 18 points chacun, effectueront un périlleux déplacement à l'Est et au Centre, pour défier respectivement, le NC Magra (12e, 15 pts) et l'USM Alger (6e, 17 pts), deux adversaires qui luttent pour des objectifs diamétralement opposés.

Le MCA, cuvée Khaled Ben Yahia, a raté son dernier match at Home (0-0 face à l'ASO), alors que le MCO s'est incliné lors de son dernier match, sur le terrain du MC El-Bayadh (1-0).

Le NCM, qui fait du surplace, recevra le MCA, la meilleure équipe extra-muros avec un bilan de 11 points récoltés sur 21 possibles. Si le "Doyen" partira, a priori, favori, il n'en demeure pas moins que le "Nedjm" abordera ce match avec l'intention de renouer avec la victoire et s'offrir un bol d'air.

Pour sa part, l'USM Alger, qui raté la victoire à Sétif face à l'ESS, devra se méfier d'une équipe oranaise, capable de lui damer le pion au stade olympique du 5-juillet.

Le CR Belouizdad (10e, 16 pts), sévèrement battu dimanche au Caire par Al-Ahly SC (6-1) en Ligue des champions, devra puiser dans ses ressources mentales pour se relever, à l'occasion de la réception de l'Olympique Akbou (6e, 17 pts).

Le vice-champion d'Algérie, qui reste sur quatre succès de suite en championnat, a les moyens de surpasser cette étape, même si l'entraîneur Abdelkader Amrani a reconnu que son équipe allait passer une semaine difficile.

L'O.Akbou, surpris à domicile par le MC El-Bayadh (0-1), sera face à une mission difficile à Alger, mais compte jouer son va-tout pour repartir avec un bon résultat, comme ce fut le cas face au Paradou AC (3-1/ 4e journée) et le MC Alger (0-0/6e journée).

Le Paradou AC (10e, 16 pts), sur une courbe ascendante depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Dziri Billel (3 victoires et un nul, NDLR), sera en appel à Mostaganem pour défier le premier relégable l'ESM (15e, 12 pts).

Les Algérois partiront favoris devant les joueurs de l'entraîneur Slimane Raho, en pleine doute, en témoigne leur mauvaise série de six matchs sans le moindre succès (3 défaites et 3 nuls, NDLR).

Enfin, le MC El-Bayadh (13e, 14 pts), auteur d'un retentissant succès à Béjaïa face à Akbou (1-0), visera une nouvelle victoire, à la maison face à l'USM Khenchela (6e, 17 pts), pour pouvoir confirmer son réveil.

L'USMK, en panne après deux matchs sans victoire, se rendra à El-Bayadh avec un esprit conquérant et éviter du coup un troisième match de disette.