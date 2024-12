Algérie: Production industrielle - Les entreprises nationales relèvent le défi de la diversification économique

ALGER — La 32e édition de la Foire de la production algérienne (FPA), tenue du 19 au 28 décembre, constitue un véritable témoignage de l'essor des entreprises algériennes et leur détermination à répondre aux attentes du marché national et à contribuer à la diversification économique et la réduction des importations.

L'édition 2024 de la FPA a ainsi mis en lumière la diversité et la richesse de l'industrie algérienne tout en démontrant la volonté des entreprises nationales de se tailler une place de choix sur le marché local, voire international, a constaté l'APS.

Une gamme diversifiée est offerte aux grands publics: chaussures, baskets, vestes en cuir, couettes, draps et serviettes de bain soigneusement brodées. Le Stand ne désemplit pas des visiteurs.

"Il est agréable de constater que le Made in Algeria gagne en popularité malgré la concurrence rude des produits étrangers", a commenté Hadia Krimat, face à cet engouement.

Mme Krimat, représentante du groupe, estime que les produits locaux "bénéficient d'un excellent rapport qualité-prix , ce qui répond aux attentes des familles".

Dans ce sens, elle a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme de vêtements pour enfants, à des prix étudiés, à l'occasion de la prochaine fête de l'Aïd.

Le groupe compte également ouvrir, à partir de 2025, un nouvel atelier de chaussures et cuir dédié au grand public, a-t-elle dévoilé, en précisant, qu'actuellement "80% de la filière chaussure est destinée à l'approvisionnement de l'Armée Nationale Populaire (ANP)".

"L'atelier, qui sera établi à Chéraga, devrait renforcer notre présence sur le marché national de la chaussure", a-t-elle ajouté.

"Les commandes pour la vaisselle, notamment de la part de particuliers vivant à l'étranger ne cessent d'augmenter," affirme un responsable au stand de l'entreprise, estimant que cette croissance de la demande témoigne de l'excellence de la production algérienne dans ce domaine.

En plus de ces articles, BCR fabrique également des pièces pour le secteur médical, comme des plateaux, ainsi que des éviers de cuisine en inox, des robinets et des mélangeurs.

-- Appareillage et accessoires électriques locaux pour alimenter le secteur immobilier --

L'évènement accueille également des sociétés très performantes spécialisées dans la fabrication d'appareillage et d'accessoires électriques.

"Notre société compte dans son catalogue 260 articles divers", se réjouit Selma Semsum, responsable commerciale de cette entreprise créée depuis 20 ans.

Parmi les produits exposés, plusieurs modèles d'interrupteurs, de prises et de multiprises, de rallonges, mini disjoncteurs et disjoncteurs de branchement "homologués par Sonelgaz" en plus de lampes et de spots.

Mme Semsum souligne la contribution active de la société à la réduction de la facture d'importation tout en fournissant des produits de qualité aux entreprises de construction et aux promoteurs immobiliers en Algérie.

Elle a également mentionné l'apport de la société en matière de diversification de l'économie nationale, à travers ses opérations d'exportation vers 11 pays africains.

Comme l'explique son responsable, Ghilas Hidouche, la société spécialisée dans la conception et la fabrication de machines destinées à la production industrielle équipe des chocolateries, des laiteries, des producteurs de jus, de vinaigre, de cosmétiques, de détergents, ainsi que des entreprises pétrochimiques dont des filières de Sonatrach.

"Nos produits, 100% made in Algeria, sont destinés au marché national, ainsi qu'à l'international, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal", a-t-il précisé.

Exposés à l'esplanade de la foire, ces chalets qui offrent "une excellente isolation thermique et phonique" sont réalisés principalement dans le sud du pays, selon Mohand Arab Belkacem, Assistant du PDG d'EPMC. "C'est un type de construction innovant rapide, écologique et à faible coût qui intéresse même certains particuliers dans des régions comme Sétif, Annaba ou Bouira", explique le responsable.

"Notre entreprise couvre tout le territoire national et propose des produits adaptés pour chaque secteurs", explique Sanaa Touahria, responsable commercial, en citant notamment les secteurs des travaux publics, des hydrocarbures et de l'agriculture.

Parmi ces produits, les bennes céréalières, les cocotte à ciment, les semi-remorques, les citernes hydrocarbures, les porte-engins maraichers et les plateaux bâchés d'une longueur de 13,6 mètres. Ces derniers sont très utiles et pratiques pour l'exportation des marchandises par voie terrestre vers les pays africains", explique Mme Touahria.