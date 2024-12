Ile Maurice: Dharam Gokhool - «Etre la voix des sans voix»

C'est son premier message en tant que président de la république que Dharam Gokhool a adressé ce soir à la nation. Un message à l'occasion de la fête de Noël et du Nouvel An diffusé par la station de radio-télévision nationale. Dharam Gokhool a saisi l'occasion pour faire la liste «non exhaustive» de ses principales préoccupations. Il a cité un «développement à visage humain et écologique». Il a souhaité une attention spéciale pour les personnes âgées et un avenir assuré pour les jeunes.

Ainsi qu'une amélioration de la qualité des services publics et la pratique de la bonne gouvernance. Le président de la république a appelé de tous ses voeux au, «combat contre les trafiquants de drogue et une approche humaniste envers les victimes de ce fléau». Il a également souhaité une action citoyenne concertée contre l'érosion des valeurs sociales, de même qu'une attention particulière pour la sécurité routière. Sans oublier le renforcement de l'intégrité des institutions, la protection de la démocratie et des droits humains. Ainsi que la transition numérique et la protection de la souveraineté territoriale.

Sur le plan international, le président de la république a souhaité un réveil de conscience des institutions internationales, «pour ne pas se limiter aux déclarations et résolutions. La diplomatie doit trouver des solutions justes et durables aux conflits». Il a rappelé que la «vie c'est un combat perpétuel». Avant d'inviter la nation à une remise en question, pour opter pour des alternatives qui feront la différence. «Kouma nou ti oule dimounn rapel nou kan nou nepli pou la ?».

Dharam Gokhool a rappelé que la population a voté massivement en faveur du changement. Après avoir remercié le gouvernement de Navin Ramgoolam pour l'avoir choisi puis élu à la tête de l'Etat, il a déclaré que son ambition c'est d'être un président de proximité, «with a human touch». Il souhaite être, «la voix des sans voix». Il a ajouté que son devoir de président est de «faire respecter la Constitution, de protéger les valeurs démocratiques et de consolider l'unité nationale». Sur le plan international sa mission sera de protéger la crédibilité de la république. Le président de la république a réitéré sa volonté de travailler «en partenariat» avec les médias.

Il s'est également dit attristé par les difficultés et souffrances des Agaléens suite au passage du cyclone Chido. Il a salué leur «courage et résilience face à l'adversité. C'est un grand exemple pour nous tous». Il a parlé de solidarité collective pour «reconstruire ce qui a été détruit». Avant de remercier des pays amis tels que l'Inde pour leur soutien.