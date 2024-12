Ile Maurice: Inauguration du Vallée Kids Park - Palette d'aventures pour les petits

La Vallée des Couleurs est un parc naturel abritant une faune et une flore riches et comprenant plusieurs espèces endémiques. Les activités qui y sont proposées incluent la randonnée, la tyrolienne, le quad, la lugekarting et le pont népalais, entre autres. Le parc offre des paysages scéniques magnifiques : collines, cascades, lacs, forêts et la Terre des 23 couleurs, héritage de son passé volcanique.

Le parc vient d'ajouter une nouveauté : le Vallée Kids Park, conçu pour les enfants de différents groupes d'âge et proposant six attractions, le Pirate Ship, The Bonding Roller Coaster Zipline, le Roller Coaster Express, le Mini Quad, le Mini Excavator et l'Outdoor Playground. Les enfants de la circonscription no 14 (Savanne-Rivière-Noire) étaient invités à découvrir ce parc pour enfants par la Vallée des Couleurs, en compagnie de Véronique Leu-Govind, junior minister aux Arts et à la culture, et Ravin Jagarnath, député de la circonscription no 14. Voyons de plus près ces six activités.

Outdoor playground

Entrez dans un monde merveilleux avec l'aire de jeux pour enfants, un espace animé où l'aventure se cache à chaque recoin. Conçu pour stimuler l'imagination, cet espace propose des toboggans colorés et des structures d'escalade dans une zone sécurisée. Idéal pour les enfants de moins de dix ans, c'est un lieu où amusement et créativité sont au rendez-vous. Chaque moment est une nouvelle aventure !

Âge requis : trois ans à 14 ans

Capacité : 40 à 50 participants

Mini excavator

Devenez un petit constructeur avec le Mini Excavator ! Les enfants adoreront prendre les commandes d'une mini pelle pour creuser, ramasser et déplacer du sable dans une zone ludique. Cette expérience interactive allie amusement et développement des capacités motrices.

Âge requis : au minimum cinq ans

Capacité : cinq excavatrices (un enfant par machine)

Durée : cinq minutes par session

Mini quad

Vivez une aventure exaltante sur le circuit du Mini Quad ! Parfaite pour les jeunes explorateurs, cette activité permet aux enfants de piloter leur propre quad sur une piste amusante et sécurisée. Une expérience pratique, à la fois captivante et enrichissante.

Âge requis : dix ans à 15 ans

Capacité : dix quads (un conducteur par quad)

Durée : cinq minutes par session

Roller Coaster Express

Tous à bord du train de l'excitation ! Le Roller Coaster Express est une attraction en forme de train qui emmène les enfants dans un voyage captivant de virages, de montées et de descentes douces. Ce manège allie le plaisir d'un trajet en train à l'adrénaline d'un mini grand huit. Une aventure mémorable attend les jeunes voyageurs !

Âge requis : minimum cinq ans

Capacité : 12 participants par session

Durée : trois minutes par tour

Non adapté aux accompagnateurs ayant des problèmes cardiaques, souffrant d'hypertension, ayant des blessures à la colonne vertébrale et aux femmes enceintes.

The Bonding Roller Coaster Zipline

Profitez d'un moment de complicité avec The Bonding Roller Coaster Zipline ! Cette attraction unique combine aventure et amusement familial. Les parents assis sur un vélo pédalent pendant que leurs enfants, bien installés dans l'équipement, profitent du parcours. Ensemble, ils glissent le long d'une piste composée de courbes douces et de petites descentes, créant des souvenirs inoubliables.

Âge requis : minimum quatre ans

Capacité : un enfant par fauteuil et un adulte sur le vélo

Durée : trois minutes par tour

Non adapté aux personnes ayant des problèmes cardiaques et aux femmes enceintes.

Pirate Ship

Partez pour une aventure extraordinaire à bord du Pirate Ship ! Ce bateau, qui se balance doucement comme sur les vagues, offre aux jeunes aventuriers une expérience inoubliable, mêlant excitation et imaginaire. Fous rires garantis pour tous les petits corsaires !

Âge requis : minimum 12 ans

Taille recommandée : 1 m 20

Capacité : 24 participants par session

Durée : trois minutes par tour

Non adapté aux personnes ayant des problèmes de santé et aux femmes enceintes.

Tarifs

Droits d'entrée :

Plus de 12 ans : Rs 350

Six ans à 11 ans : Rs 250

Un an à cinq ans : Gratuit

Activités du «Kids Park» : Rs 200 par activité par enfant.

Remarque : Les parents accompagnateurs doivent également payer le droit d'entrée.

Où manger

Avec sa somptueuse structure en bois et perché à quelques mètres de la cascade de Chamouzé, le restaurant Le Chamouzé fait de la restauration rapide.

Témoignages

Asiff Polin, Chief Executive Officer (CEO) de la Vallée des Couleurs : «C'est un rêve qui se réalise et qui était en projet depuis plusieurs années. Après 25 ans d'existence, je suis fier que nous ayons pu mener à bien ce projet. Je remercie chaleureusement mon équipe pour sa passion et son dévouement.»

Véronique Leu-Govind, junior minister aux Arts et à la culture : «Ce parc offre un espace où les enfants peuvent s'amuser en toute sécurité. Je remercie la Vallée des Couleurs d'avoir invité les enfants de la circonscription à découvrir ces activités exceptionnelles.»

Ravin Jagarnath, député de la circonscription no 14 : «J'éprouve une immense fierté pour notre région et pour Maurice. Cet investissement majeur pour les enfants est également une première pour le pays.»

Dimitri Lauratet, *Head of Integrated Media Experience: «Cette attraction unique à Maurice répond aux demandes de notre clientèle pour des activités adaptées aux enfants de moins de 12 ans.»

Avinash Bheeknah, responsable du Vallée Kids Park : «La sécurité des enfants est notre priorité. Chaque activité est encadrée par un personnel formé et présent en permanence pour garantir un environnement sécurisé.»