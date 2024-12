Soudan: Le Gouvernement exprime ses regrets et sa dénonciation face au refus des autorités tchadiennes d'autoriser la tenue des examens du certificat soudanais.

Port-Soudan — Le gouvernement du Soudan a exprimé ses regrets et sa dénonciation face au refus des autorités tchadiennes d'autoriser la tenue des examens de certificat soudanais pour plus de six mille étudiants soudanais réfugiés de l'État de l'Ouest-Darfour et d'autres États touchés par la guerre, le ministère des Affaires étrangères a également fait tous les efforts possibles, en communiquant directement avec le ministère tchadien des Affaires étrangères et par l'intermédiaire du Haut Commissariat aux réfugiés, pour convaincre les autorités tchadiennes d'organiser les examens, afin de ne pas nuire. Étudiants réfugiés en raison de la discrétion politique.

Ci-dessous, SUNA fournit le texte de la déclaration suivante.

Le gouvernement du Soudan exprime ses regrets et sa dénonciation du refus des autorités tchadiennes d'autoriser la tenue des examens de certificat soudanais pour plus de six mille étudiants soudanais réfugiés de l'État de l'Ouest-Darfour et d'ailleurs en raison des violations commises par les milices rebelles.

Le ministère des Affaires étrangères a déployé tous les efforts possibles, en communication directe avec le ministère tchadien des Affaires étrangères et par l'intermédiaire du Haut-Commissariat aux réfugiés, pour convaincre les autorités tchadiennes d'organiser des examens, afin que les étudiants réfugiés ne soient pas lésés par les autorités tchadiennes des évaluations politiques erronées, en vain.

Cette position s'inscrit dans le prolongement de l'approche hostile des autorités tchadiennes à l'égard du Soudan, qui ont continué à apporter toutes sortes de soutiens à la milice Janjaweed, au service de l'agenda des sponsors régionaux de la milice terroriste.

Priver des étudiants innocents du droit à l'éducation et menacer leur avenir représente une violation flagrante de l'un des principes fondamentaux des droits de l'homme énoncés dans le droit international, ainsi qu'un déni des relations historiques étroites entre les deux peuples frères.

Priver nos enfants de la possibilité de passer les examens du certificat soudanais restera une tache noire dans le bilan des autorités tchadiennes et de leur politique hostile à l'égard du peuple soudanais.