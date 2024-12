Maroc: Sidi Bernoussi - Des projets générateurs de revenus au profit d'anciens détenus

Rabat — D'anciens détenus des établissements pénitentiaires relevant de la préfecture d'arrondissements de Sidi Bernoussi, se sont vu attribuer des projets générateurs de revenus, lors d'une cérémonie organisée mardi par la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus, au Centre d'accompagnement et de réinsertion de Casablanca.

D'un coût estimé à 1.236.895,49 dirhams, cette initiative qui a bénéficié à 35 personnes, s'inscrit en droite ligne de la stratégie tracée par Sa Majesté le Roi pour l'ancrage des valeurs de solidarité et d'entraide et la préservation de la dignité des citoyens marocains, "indépendamment de leur statut, sexe ou lieu de résidence", indique un communiqué de la Fondation.

Cette opération, à caractère purement humain, intervient dans le cadre de l'opérationnalisation par la Fondation du volet "insertion économique", qui cible les catégories vulnérables parmi les anciens détenus des établissements pénitentiaires, avec le soutien de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), précise la même source.

Elle intervient aussi "en application de la convention de partenariat établie dans ce cadre entre la Fondation et le Comité provincial de développement humain (CPDH) de la préfecture d'arrondissements de Sidi Bernoussi, au profit de la même catégorie, dans le but de faciliter son insertion dans le tissu économique."

Axé sur le projet de vie individualisé, le programme de soutien aux petites entreprises lancé en faveur de cette catégorie, comprend une phase de diagnostic, suivie d'une phase de qualification en collaboration avec des spécialistes du domaine, ajoute le communiqué.

Au terme du programme, un accompagnement est assuré par les Centres d'accompagnement et de réinsertion, en partenariat avec les autorités locales et les institutions concernées, en fonction de la nature de la formation et de l'expérience des bénéficiaires, ainsi que des besoins du marché du travail et des particularités socio-économiques de leur lieu de résidence.

La cérémonie s'est déroulée en présence du coordonnateur général de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, des représentants des autorités judiciaires, administratives et sécuritaires de la préfecture d'arrondissements de Aïn Sbaa et de Hay Mohammadi, outre des personnalités civiles et des représentants des secteurs partenaires de la Fondation dans le domaine de l'accompagnement post-carcéral.