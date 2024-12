Maroc: Béni Mellal - Ouverture du Salon provincial de l'Artisanat

Béni Mellal — Le coup d'envoi du Salon provincial de l'Artisanat, a été donné, mercredi à Béni Mellal, avec la participation de 70 exposants représentant diverses régions du Royaume.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation, placée sous le thème "L'artisanat, un patrimoine authentique et une locomotive pour le développement local" a été rehaussée par la présence du Secrétaire d'État chargé de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Lahcen Essaadi, du Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, Mohamed Benribag, d'élus et de représentants des instances professionnelles et de la société civile.

Organisée par la Chambre régionale de l'artisanat de la région Béni Mellal-Khénifra en partenariat avec le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire- Secrétariat d'État chargé de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire et en collaboration avec la Direction régionale de l'Artisanat de Béni Mellal-Khénifra, ce salon qui a élu domicile à la Place Ba Allal de Béni Mellal a pour vocation de promouvoir les produits artisanaux, de mettre en relief le rôle important incarné par les maîtres artisans marocains dans la préservation du patrimoine traditionnel du Royaume et de stimuler l'économie locale en renforçant le tissu économique local.

L'exposition met en lumière la diversité des produits artisanaux, tels que la tapisserie, la couture et la broderie traditionnelles, la bijouterie, la gravure sur bois, la poterie, la maroquinerie, la sellerie traditionnelle, le Zellige beldi ainsi que de nombreux autres spécialités qui reflètent la dextérité et le savoir-faire des maîtres artisans marocains.

Elle comprend également des stands exposant d'autres produits locaux célèbres de la région Béni Mellal-Khénifra au même titre que le couscous, le Safran et bien encore.

Dans une déclaration à la MAP, M. Essaadi a mis en avant le potentiel coopératif de la région Béni Mellal Khénifra reconnue pour la qualité de ses produits artisanaux, mettant en avant le travail remarquable effectué par les femmes des coopératives et leur contribution précieuse à l'économie locale.

Il a souligné la volonté sincère du secrétariat d'État, des autorités locales et des instances élues de valoriser le secteur, en accélérant la mise en oeuvre des projets en cours et en réalisant de nouveaux projets et programmes qui auront des retombées positives sur les artisans, évoquant dans ce sens les travaux de réhabilitation du complexe d'artisanat de Béni Mellal qui s'étend sur une superficie de 5000 m² et dont les travaux ont nécessité un investissement de 23 millions de dirhams.