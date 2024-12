Maroc: Education-formation - La campagne médicale 'Azyr Santé Mobile' fait escale à Khémisset

Khémisset — La campagne médicale "Azyr Santé Mobile", organisée par la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation-formation, a fait escale mercredi à Khemisset.

Cette campagne, destinée à améliorer les prestations de santé au service des adhérents de la Fondation et de leurs familles, s'est distinguée par le déploiement d'un Centre de diagnostic mobile qui propose une panoplie de prestations de proximité gratuites, dont le dépistage des maladies graves et chroniques, en plus de consultations en médecine générale, ophtalmologie, cardiologie, gynécologie-obstétrique et pédiatrie.

Dans une déclaration à la presse, le directeur délégué de la santé au sein de la Fondation, Al Mountacer Charif Chefchaouni, a souligné l'importance du dépistage précoce de certains types de cancers tels que ceux du col de l'utérus, du sein et de la prostate, ainsi que les cancers digestifs chez les patients de plus de 50 ans.

Equipé d'un laboratoire mobile et d'un service de radiologie, le centre est capable d'assurer 250 prises en charge par jour, a-t-il ajouté, notant que des remorques sanitaires spécialement conçues pour les consultations médicales et les analyses biologiques et radiologiques ont été mobilisées.

Le Centre de diagnostic mobile s'engage à effectuer chaque année 50 escales dans des villes petites et moyennes à travers le Royaume, "ce qui reflète notre engagement envers nos adhérents et leurs bénéficiaires, en offrant un accès élargi à des soins de qualité", a-t-il poursuivi.

Pour sa part, l'infirmier en chef de l'unité mobile de santé, Mohamed Mansour, a exprimé sa volonté d'assurer une couverture sanitaire adaptée et rapprocher les soins des bénéficiaires, conformément aux engagements de la Fondation.

S'étendant sur 11 jours, la campagne médicale d"Azyr Santé Mobile" couvre la région de Rabat-Salé-Kénitra, avec trois escales dans les villes de Rabat, Khémisset et Sidi Kacem, respectivement.

Une deuxième campagne médicale est également prévue mi-janvier prochain dans la région de Marrakech-Safi, avec sept escales supplémentaires dans les villes de Benguerir, El Kelaâ Sraghna, Imintanoute, Chichaoua, Essaouira, Safi et Youssoufia.

L'équipe médicale mobilisée à cet effet comprend des médecins et des auxiliaires médicaux compétents, outre un staff administratif et technique expérimenté, veillant sur l'accueil des adhérents dans les meilleures conditions.