Algérie: La revue 'Chorta' évoque les hauts faits de la Glorieuse Révolution de libération à l'occasion du 70e anniversaire de son déclenchement

ALGER — Dans son 160e numéro du mois de décembre, la revue "Chorta" a évoqué les hauts faits de la Glorieuse Révolution de libération et mis en lumière le discours du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la cérémonie du défilé militaire organisée à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution, indique mercredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

"La DGSN a publié le 160e numéro de la revue +Chorta+, pour le mois de décembre 2024, dont les premières pages ont été consacrées au discours de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, prononcé lors de la cérémonie du défilé militaire organisée dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la Glorieuse Révolution du 1er Novembre, dans lequel il a salué les efforts inlassables des membres de l'Armée nationale populaire et de tous les corps de sécurité, tous mobilisés pour préserver le legs des chouhada et défendre notre cher pays", précise le communiqué.

Ce numéro a évoqué dans ses pages "les exploits de notre glorieuse Révolution et les hauts faits d'un peuple qui, avec détermination, a accompli des miracles et reste, avec une volonté inébranlable, résolu à continuer sur la voie des victoires, afin que la terre pure de l'Algérie demeurera, sans aucun doute, protégée grâce aux efforts de ses hommes vaillants et de ses femmes militantes et des sacrifices de ses enfants de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, ainsi que de l'ensemble des autres corps de sécurité, fermement engagés à préserver la sécurité et la gloire de notre Algérie victorieuse, quelles que soient les épreuves".

Le numéro a abordé également "différents thèmes et initiatives de sensibilisation des services de police, outre des contributions et des études scientifiques de plusieurs chercheurs dans divers domaines et spécialités, enrichissant ainsi la connaissance des lecteurs de la Revue", selon le communiqué.

A noter que la version électronique de la revue "Chorta" peut être téléchargée via le site web de la DGSN www.algeriepolice.dz.