Algérie: Energies renouvelables - Projet à l'étude pour produire 1.000 mégawatts d'énergie éolienne

ALGER — Le ministère de l'Energie, des Mines et des Energies Renouvelables étudie le lancement d'un projet de production de 1.000 mégawatts d'énergie éolienne, après qu'une récente étude a révélé que l'Algérie dispose de "potentialités considérables" dans ce domaine, a fait savoir, mercredi à Alger, M. Noureddine Yassaâ, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables.

Dans une allocution lors des travaux du 2e atelier international sur les énergies renouvelables, M. Yassaâ a précisé que l'Algérie oeuvre à intégrer l'énergie éolienne dans ses projets futurs en matière d'énergies renouvelables, affirmant qu'en "collaboration avec la Banque mondiale (BM), nous étudions actuellement le lancement d'un projet de production de 1.000 mégawatts d'énergie éolienne à travers 10 sites prometteurs".

Il s'agit, en outre, de la réalisation d'une centrale solaire d'une capacité de 200 mégawatts dans la wilaya de Tindouf, en recourant aux moyens de stockage pour répondre aux besoins de la région et soutenir les projets d'exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet et les usines de transformation associées. Des projets d'hybridation des systèmes solaires dans les centrales électriques fonctionnant au diesel dans le Sud sont également prévus, ainsi que des projets d'énergie solaire pour les sites de Sonatrach.

Concernant le développement de l'hydrogène vert, l'Algérie ambitionne de devenir un hub régional et international leader dans la production et l'exportation de cette énergie nouvelle, notamment après l'adoption d'une stratégie nationale à cet effet incluant des étapes clés pour relever les défis liés à la production, la transformation, le stockage et le transport, ainsi que de mégaprojets reliant l'Algérie à l'Europe.

"L'Algérie s'emploie à élaborer une politique énergétique nationale tournée vers l'avenir, définissant des modes durables de production et de consommation d'énergie, en tenant compte des impacts socioéconomiques et environnementaux pour consolider la place de leadership du pays sur le marché énergétique mondial", a déclaré le Secrétaire d'Etat.

Le ministère de l'Energie s'attellera à actualiser la stratégie nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique afin de créer un système énergétique intégré qui permettra d'élargir l'exploitation des énergies renouvelables et d'améliorer l'efficacité énergétique dans divers domaines, a fait savoir le Secrétaire d'Etat.

La deuxième édition de l'atelier international sur les énergies renouvelables, organisée par le Club algérien d'Excellence et de hautes compétences, et à laquelle ont pris part le Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaib, ainsi que des professeurs et des chercheurs algériens établis à l'intérieur et à l'extérieur du pays, a pour objectif de rassembler les chercheurs, ingénieurs, experts industriels et étudiants pour débattre des principaux défis liés à l'intégration étendue de l'énergie solaire dans le réseau, de la feuille de route pour le déploiement de l'hydrogène vert et revoir les dernières techniques de stockage énergétique.

Cet atelier portera sur les derniers développements technologiques dans ce domaine, l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique, les accélérateurs d'incubation de projets énergétiques, l'agro-énergie dans le Sud, la chaîne technologique pour la production d'hydrogène vert, ainsi que la transition énergétique et le mix énergétique futur en Algérie.