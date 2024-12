Algérie: Djanet - Riche programme d'activités à l'occasion des vacances d'hiver

DJANET — Un riche programme d'activités récréatives, artistiques et sportives a été élaboré au profit de pas moins de 500 enfants et jeunes de la wilaya de Djanet à l'occasion des vacances d'hiver, a-t-on appris mercredi auprès de la direction locale de la Jeunesse et des Sports (DJS).

Etabli en coordination avec les associations locales, dont l'association "promotion de la conscience", l'association "activités féminines", l'association "Amnilal pour la préservation du patrimoine et des manuscrits" et l'association des vétérans des scouts musulmans algériens (SMA), le programme prévoit une panoplie d'activités récréatives, des concours culturels, des cours de soutien scolaire, des promenades et andonnées aux sites archéologiques, l'animation de rencontres, ainsi que des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la toxicomanie, a indiqué le DJS, Fodil Ouamane.

L'initiative permettra aux jeunes et enfants, notamment scolarisés, de profiter pleinement de leurs vacances, et ce, d'une manière constructive, de développer leurs capacités cognitives, culturelles et récréatives, et d'éveiller leur conscience et responsabilité, a-t-il ajouté.