Algérie: 2024 - Une année sportive riche en consécrations

ALGER — L'année sportive algérienne en 2024 a été marquée par une multitude de succès pour les athlètes dans diverses compétitions, dont les trois médailles olympiques (2 or, 1 bronze) décrochées aux JO 2024, reflétant leur détermination et leur talent sur la scène internationale, augurant d'un avenir certain pour le sport national.

Avec 46 athlètes (27 messieurs, 19 dames) engagés dans 15 disciplines, l'Algérie a brillé sur la scène olympique grâce aux exploits de Kaylia Nemour, Imane Khelif et Djamel Sedjati, faisant résonner l'hymne national dans les arènes de Paris et démontrant la diversité des représentants algériens dans les différentes épreuves des Jeux olympiques 2024.

Le sport féminin au rendez-vous

La jeune gymnaste Kaylia Nemour a été l'une des grandes révélations de ces Jeux-2024 en décrochant la médaille d'or aux barres asymétriques. A seulement 17 ans, Nemour a ébloui le monde avec une performance impeccable, alliant grâce, technique et puissance. Cette victoire historique marque la première médaille olympique de l'Algérie en gymnastique, plaçant Nemourparmi les plus grandes gymnastes du monde.

Cet exploit confirme aussi la détermination et la rigueur de la femme algérienne qui a, toujours, su marquer de son sceau nombreux domaines, notamment celui exigeant et motivant du sport où elle s'est toujours distinguée de brillante façon sur la scène internationale, inscrivant d'une empreinte indélébile le label Algérie.

La gente masculine a voulu, elle aussi, marquer son passage à ce rendez-vous planétaire, avec un certain athlète doué dans une discipline, qui a apporté jusqu'ici plusieurs satisfactions à l'Algérie. Il s'agit du demi-fondiste Djamel Sedjati qui a décroché le bronze sur le 800 mètres.

Dans une course extrêmement disputée, Sedjati a montré son talent et sa résilience pour monter sur le podium, confirmant son rang parmi les meilleurs demi-fondeurs mondiaux.

Les exploits de Nemour, Khelif et Sedjati, qui renforcent le sentiment de fierté nationale et l'unité autour des valeurs du sport, resteront gravés dans les mémoires et serviront d'inspiration pour les générations futures.

Dans les autres disciplines, les sportifs algériens ont fait des progrès significatifs, notamment, en cyclisme avec l'équipe Madar Pro Cycling Team qui a remporté l'UCI Africa Tour après une première saison exceptionnelle au sein du peloton international.

Les succès de Madar Pro Cycling Team ont été obtenus par des coureurs talentueux, dont Nassim Saïdi, vainqueur du Tour d'Algérie 2024, ou encore Hamza Yacine, qui a gagné plusieurs étapes dans des compétitions internationales en Europe et en Asie.

Les résultats des Algériens durant l'année sportive 2024 reflètent le potentiel énorme du sport national et la résilience de ses athlètes. Le Comité olympique et sportif algérien (COA) et les différentes fédérations, forts de ces succès, envisage de doubler d'efforts et travailler davantage pour d'autres succès, tout en renforçant encore l'encadrement qualifié, en perspective des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 qui devraient être d'ores et déjà le point de mire des jeunes talents algériens.